Arthur per un super attaccante, la Juve piazza lo scambio scudetto

La Juventus è pronta a salutare Arthur in vista della prossima stagione con i bianconeri pronti a piazzare lo scambio.

Tornato alla Juventus dopo il prestito alla Fiorentina, Arthur è destinato a salutare nuovamente i bianconeri e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio.

Il centrocampo è il reparto sul quale sta lavorando maggiormente Cristiano Giuntoli per sistemare la rosa della Juventus con il direttore sportivo che ha chiuso per gli acquisti di Kephren Thuram e Douglas Luiz. Due colpi che daranno qualità e quantità alla linea mediana a disposizione di Thiago Motta con diversi calciatori che hanno già salutato la Juventus o che si apprestano a farlo. Tra questi c’è Arthur, per il quale si potrebbero aprire le porte di una nuova squadra italiana.

Calciomercato Juventus, Arthur pronto a cambiare maglia in Serie A

La Juventus starebbe pensando a Tammy Abraham come soluzione per il proprio attacco e per convincere la Roma a lasciar partire l’inglese potrebbe essere proposto il cartellino di Arthur.

Il centravanti dei giallorossi è in uscita con la Roma pronta a rivoluzionare il proprio reparto offensivo in vista del prossimo campionato. Salutato Lukaku, tornato al Chelsea al termine del prestito, i giallorossi potrebbero dire addio anche all’attaccante inglese. Abraham piace sia alla Juventus che al Milan con i bianconeri che sono pronti a giocarsi la carta Arthur per convincere i capitolini a chiudere l’affare. L’ex Fiorentina piace a Daniele De Rossi che è alla ricerca di un centrocampista che sappia dare ordine alla manovra giallorossa.

Classe 1996, Arthur ha un contratto di altri due anni con la Juventus che valuta il cartellino del brasiliano circa 15 milioni di euro forte dell’ultima stagione positiva vissuta alla Fiorentina alla corte di Vincenzo Italiano. Stessa durata ha il contratto di Abraham con la Roma con la punta che vedrà terminare il contratto nel 2026 ma i giallorossi valutano il giocatore circa 28 milioni di euro. Una differenza che dovrebbe portare la Juventus a versare un conguaglio economico nelle casse dei giallorossi.

Juventus e Roma poi potrebbero tornare a trattare per il futuro di Federico Chiesa. La decisione sull’esterno d’attacco è stata ormai presa con l’ex Fiorentina destinato all’addio. Il mancato rinnovo del contratto in scadenza tra un anno ha portato i bianconeri a decidere di cedere il giocatore che piace molto ai capitolini. Lo stesso Daniele De Rossi sta cercando di convincere il calciatore della nazionale a scegliere Roma ma la concorrenza non manca.