Bremer cambia squadra, affare da 62 milioni più bonus: dove giocherà

Giorni di fuoco per Bremer che sta decidendo il suo futuro, il brasiliano può lasciare la Juventus in cambio di una cifra da capogiro

Nessun minuto giocato e sconfitta ai quarti di finale per Gleison Bremer che per qualche settimana ha dovuto mettere da parte la Juventus per dedicarsi agli impegni del suo Brasile. Avventura in Copa America per il difensore che ha visto, dalla panchina, la propria nazionale perdere ai calci di rigore contro l’Uruguay.

Sarà la nazionale di Marcelo Bielsa a sfidare la Colombia in semifinale. Risultato deludente per la Seleçao e per il centrale bianconero che ora, come promesso, potrà tornare a pensare alla propria avventura nel club. Futuro alla Juventus in bilico per il classe 1997 che potrebbe cambiare squadra già nei prossimi giorni.

Ad anticipare il possibile addio è stato proprio Bremer che, durante il torneo americano, ha rivelato che dopo la coppa avrebbe parlato di futuro con i suoi agenti. Ora che la manifestazione si è conclusa, per il difensore è giunto il momento di guardarsi intorno: offerta monstre in arrivo per la Juve.

Bremer lascia la Serie A, la Juventus fa affari con la Big: i dettagli

Quando sul piatto sono pronti ad offrire oltre 60 milioni di euro, rifiutare diventa davvero difficile. Non un semplice sondaggio da parte del Bayern Monaco che sembrerebbe pronto a fare affari con la Juventus ancora una volta. Dopo il colpo Matthijs de Ligt, i bavaresi sono pronti a soffiare ai bianconeri anche il sostituto dell’olandese. Rivoluzione in difesa, e non solo, per il club più titolato di Germania che è pronto a salutare l’ex Juventus.

La sua avventura al Bayern non ha convinto in maniera particolare e per questo la società sta pensando alla cessione, il suo è un profilo che piace molto al Barcellona. In caso di addio partirà l’assalto nei confronti del ventisettenne brasiliano. Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, il grande obiettivo della Juventus per la difesa si chiama Riccardo Calafiori.

Nome che sembra però prossimo al trasferimento in Premier League alla corte dell’Arsenal. In alternativa attenzione anche a Mario Hermoso, ventinovenne ex Atletico Madrid che al termine della scorsa stagione ha deciso di rimanere svincolato. Prenderlo a costo zero sarebbe una mossa a dir poco vincente da parte della compagine bianconera. Nei prossimi giorni sarà proprio Bremer a rivelare a tutti la verità sulla sua prossima destinazione.