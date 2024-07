Calciomercato Juventus, via Soulé: ‘scambio’ allargato in Serie A

Suggestione per i bianconeri per lo scambio. Ecco cosa potrebbe succedere, adesso, nelle operazioni in corso: i dettagli.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ la linea Juventus-Roma è calda come non mai. Le due società stanno esplorando varie opzioni per rafforzare le rispettive rose, con nomi di alto profilo che circolano e alcune sorprese inaspettate all’orizzonte. Il primo nome è quello di Federico Chiesa che è già al centro delle trattative. La Roma vede in lui l’elemento ideale per rinforzare il proprio attacco. L’ex Fiorentina, con la sua velocità e tecnica, potrebbe diventare il nuovo perno offensivo della squadra giallorossa. Tuttavia, il prezzo del cartellino e la volontà del giocatore saranno fattori decisivi.

Il secondo nome è quello di Tammy Abraham. L’attaccante inglese della Roma è considerato l’uomo giusto per dare una nuova dimensione all’attacco bianconero come vice. La sua fisicità e il fiuto del gol sono qualità che potrebbero fare la differenza per la Vecchia Signora, in cerca di un centravanti di peso. Ma ci sono anche profili della Juventus che piacciono, molto, alla Roma come Soulé.

Affari ‘fatti’ Juve e Roma: Chiesa, Soulé, Abraham e El Shaarawy

Accanto ai nomi di Chiesa e Abraham, ci sono altre due possibili sorprese che potrebbero prendere forma nelle prossime settimane: Un altro nome che potrebbe diventare rilevante è quello di Stephan El Shaarawy. L’esterno della Roma, con la sua esperienza e la sua capacità di incidere anche partendo dalla panchina, potrebbe essere una risorsa preziosa per la Juventus.

Il Faraone rappresenterebbe un’alternativa di qualità, senza però essere necessariamente il titolare fisso. Il giocatore italiano, data la grande esperienza maturata nella sua carriera, potrebbe essere un perfetto innesto a partita in corso e un ricambio di qualità per la Juventus. Come si legge da ‘La Gazzetta dello Sport’, il profilo sembra piacere, molto, anche allo stesso Thiago Motta.

Infine come già citato poc’anzi, i capitolini hanno messo gli occhi su Matías Soulé, giovane talento argentino della Juventus. Soulé, con la sua capacità di giocare su entrambe le fasce e il suo potenziale ancora inespresso, rappresenta una scommessa interessante per la Roma di De Rossi. Un’eventuale operazione che coinvolga il giovane potrebbe facilitare ulteriori movimenti tra le due squadre. I contatti tra Juventus e Roma sono quindi da monitorare con attenzione nei prossimi giorni. Le trattative sono in corso e potrebbero portare a sviluppi significativi che influenzeranno il mercato estivo e le strategie delle due società.