È ufficiale, super rinforzo per i bianconeri: arriva dal Chelsea

Notizia bomba di calciomercato con l’accordo raggiunto tra il Chelsea e i bianconeri: c’è anche già la nota ufficiale per la fine dell’affare.

Con l’avvento del mese di luglio è iniziato ufficialmente anche la sessione estiva di calciomercato per questo 2024. Questa sarà però un’estate particolare, soprattutto ancora per alcune settimane, perché i grandi club europei e non solo per il momento sono attirati anche dalle importanti competizioni delle nazionali oltre che dal mercato. In questo periodo si stanno infatti giocando sia gli Europei in Germania che la Copa America negli Stati Uniti.

Queste importanti manifestazioni per nazionali sono sempre una fondamentale vetrina per molti talenti che sperano di finire in una squadra di club importante. Il calciomercato infatti viene spesso condizionato dai risultati di questi tornei ma c’è anche chi tratta durante le partite e proprio dalla Premier League è arrivata una notizia ufficiale in queste ore che ha interessato molti tifosi vista anche la cifra spesa per il trasferimento.

Il Newcastle annuncia l’acquisto di Lewis Hall: al Chelsea 28 milioni di sterline per il cartellino del giovane difensore

Da molto tempo si sa che in Inghilterra ogni sessione di mercato girano quantità enormi di denaro e che molte squadre, anche se non di primissimo piano, godono di un budget molto alto. Tra queste c’è il Newcastle che, pur non partecipando alle prossime coppe europee, può investire capitali molto grandi che sono frutto dell’insediamento della nuova proprietà direttamente dall’Arabia Saudita.

L’anno scorso i tifosi bianconeri hanno potuto avere un primo assaggio dei piani di questa società visto che sono arrivati a giocarsi l’ultima Champions League seppur siano stati poi eliminati arrivando al quarto ed ultimo posto nel girone di ferro composto da PSG, Milan e Borussia Dortmund. Quest’anno sono arrivati settimi ma non giocheranno nelle coppe UEFA per via della vittoria del Manchester United (piazzatosi ottavo) della FA Cup.

Per cercare di tornare a quei livelli, la dirigenza del Newcastle vuole investire sul mercato e ha appena annunciato sul proprio sito l’acquisto di Lewis Hall. Come si legge nella nota ufficiale delle Magpies, per 28 milioni di sterline è stato acquistato il cartellino del giovane terzino sinistro classe 2004 preso dal Chelsea. Nell’ultima stagione Hall aveva già avuto la possibilità di giocare con la divisa bianconera segnando due reti in 22 gare tra tutte le competizioni.