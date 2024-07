Juve tradita, Vlahovic in un’altra big di Serie A: indizio inequivocabile

Mercato in fermento in casa Juventus, ecco le ultimissime in merito all’addio di Dusan Vlahovic: arriva un primo indizio sulla cessione del serbo in Serie A. Ecco chi lo prende

Nonostante la stima di Thiago Motta, la Juventus è pronta a privarsi di Dusan Vlahovic e cederlo ad una concorrente in Serie A. Per puntellare le altre zone di campo, infatti, la società ha necessità di vendere qualche big ed è per questo motivo che nella lista dei cedibili è finito Dusan Vlahovic che può partire insieme ad uno fra Soulé e Chiesa.

Le aspettative non sono state mantenute anche perché in questi anni Vlahovic ha subito numerosi problemi fisici che hanno compromesso il suo rendimento. A ciò si è unito anche uno scarso feeling con Massimiliano Allegri. Ecco perché la speranza dei tifosi è quella di vedere all’opera Vlahovic con Thiago Motta. Ma, la situazione contrattuale del giocatore pesa come un macigno sulle casse del club. Infatti, nel contratto stipulato durante il suo trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus, è previsto un aumento sostanziale dell’ingaggio per i prossimi anni con una spesa complessiva di circa 12 milioni netti a stagione, 24 lordi. Giuntoli ha provato a modificare l’accordo ma per il momento non è arrivata alcuna intesa con il giocatore. Per questa ragione, non è da escludere una presa di posizione forte della società con la cessione di Vlahovic in questa sessione estiva di calciomercato. In Serie A c’è già una pretendente: ecco tutti i dettagli.

Addio Vlahovic: ecco dove può andare

Il classe 2000 ha tantissimi estimatori anche nel campionato italiano. Una big su tutte lo osserva con attenzione, anche perché ha bisogno di un nuovo bomber per la prossima stagione. L’addio conclamato dell’attaccante, infatti, obbliga la società ad intervenire in quella zona di campo e a prendere un sostituto all’altezza. A sorpresa, non è da escludere che al suo posto potrebbe arrivare dalla Juventus proprio Dusan Vlahovic che seppur imprescindibile nel progetto di Thiago Motta ha dei costi elevati per i bianconeri.

Secondo quanto riportato dai bookmakers, il trasferimento al Napoli di Dusan Vlahovic ha una quotazione di 12. Non impossibile, dunque, soprattutto nel caso in cui gli azzurri riuscissero a piazzare Victor Osimhen a qualche società per 130 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria del nigeriano.

Ad oggi non sono arrivate offerte concrete per il nigeriano, a parte qualche timido sondaggio da parte delle società di Premier League come Arsenal e Chelsea che però non sono intenzionate a pagare al Napoli l’intera clausola. L’Arabia Saudità può essere una destinazione per Osimhen, anche se non si è ancora convinto di questo trasferimento. Intanto, gli azzurri stanno sondando il mercato e fra i nomi accostati al Napoli c’è anche quello di Vlahovic che potrebbe trasferisi alla corte di Antonio Conte.

La suggestione, ad oggi, resta tale. Sono solo ipotesi senza alcun fondamento anche perché nelle priorità del Napoli c’è Romelu Lukaku, che è il preferito dell’ex tecnico della Juventus. Ovviamente, su Vlahovic dovranno essere fatte delle valutazioni tenendo conto anche della sua situazione contrattuale visto che ad oggi resta il più pagato della rosa. Senza un ritocco, al ribasso, del suo ingaggio, la situazione potrebbe degenerare fino ad una clamorosa cessione.