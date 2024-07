La Juve ha deciso, il comunicato fa impazzire i tifosi: è la prima volta in assoluto

Comunicato improvviso per la Juventus, scelta a sorpresa della società che lo ha appena annunciato. Prima volta in assoluto

Un inizio di calciomercato da sogno per i tifosi della Juve. Dopo l’avvicendamento fra Allegri e Thiago Motta, una vera e propria svolta per il futuro bianconero, Giuntoli ha potuto dare il via al suo progetto. Che lo ha portato nel giro di poche settimane a chiudere tre acquisti di assoluto valore.

I primi due sono giù ufficiali: Douglas Luiz, centrocampista che arriva dall’Aston Villa, e il portiere Michele Di Gregorio dal Monza. Il prossimo della lista è Kephrem Thuram del Nizza, così da completare una mediana di grandissimo livello per qualità e quantità. Adesso Giuntoli lavora per completare la rosa con un difensore centrale, che non sarà Calafiori perché diretto all’Arsenal, e con un nuovo esterno d’attacco. Prima di procedere, però, c’è bisogno di vendere: Federico Chiesa è stato messo alla porta, così come altri giocatori considerati fuori dal progetto. Una vera e propria diaspora, iniziata da Moise Kean che si è trasferito alla Fiorentina. In attesa di sviluppi sul mercato, la società lavora anche su altri fronti e nelle ultime ore è arrivata un’altra importante ufficialità.

La Juventus è da sempre una delle società più attive d’Italia per quanto riguarda anche le nuove tecnologie. Di recente ha aperto il Creator Lab, uno studio enorme in cui svolgere ogni tipo di attività social: dai video alle dirette, da shooting fotografici a creazione di contenuti in generale.

E da adesso, oltre a tutti i vari social, è possibile seguire le attività bianconere anche in un altro modo. La società, con un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato l’apertura del proprio canale Whatsapp. Iscriversi è ovviamente gratuito e in questo modo ogni tifoso potrà essere sempre aggiornato sulla Juventus con notizie selezionate, curiosità e molto altro ancora. Un contatto diretto fra la società e tifosi, che si impegna a “mettere da parte tutta la confusione nella quale siamo immersi su altre piattaforme” come ha scritto nel proprio comunicato.

Insomma, una nuova frontiera di rapporto fra squadra di calcio e tifosi, anticipata già da altre squadre nei mesi precedenti. L'Inter e il Verona sono state le prime società in Italia, di recente è sbarcato anche il Milan e adesso è il turno della Juve. Moda molto diffusa anche in tutta Europa: il Manchester City, il Real Madrid e tantissime altre big hanno già il loro canale ufficiale. Da sabato 6 luglio c'è anche quello dei bianconeri e se sei un vero tifosi non puoi non iscriverti.