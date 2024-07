Sussulto Conte, il Napoli lo acquista dalla Juve per 7 milioni più bonus

La Juventus attiva anche sul fronte delle uscite. Un bianconero, poco gradito a Motta, piace al Napoli: colpo da 7 milioni

La Juventus vuole continuare a fare shopping dopo Douglas Luiz, Khephren Thuram (ormai quasi ufficiali) e Michele Di Gregorio. Il club, infatti, intende consegnare a Thiago Motta una rosa di alto profilo capace di lottare per vincere trofei sia in Italia che in Europa. I prossimi colpi, però, dovranno essere finanziati dalle operazioni in uscita: diversi i calciatori dell’attuale gruppo inseriti nell’elenco dei sacrificabili. Uno di questi, in particolare, piace molto al Napoli di Antonio Conte.

Parliamo di Daniele Rugani, che di recente ha rinnovato fino al 2026 il contratto che lo lega alla Vecchia Signora. Il 29enne, utilizzato 18 volte nella scorsa stagione da Massimiliano Allegri, non rientra nei piani di Motta il quale ha dato il proprio via libera alla sua cessione. Alla corsa si sono quindi iscritti gli azzurri, che da ormai diverse settimane si sono messi alla ricerca di centrali esperti capaci di offrire maggiori garanzie rispetto ai deludenti Natan e Leo Ostigard.

La priorità per i partenopei, al momento, risponde al nome di Alessandro Buongiorno che spinge per lasciare il Torino e trasferirsi alla corte di Conte. L’intesa con i granata risulta vicina, sulla base di 40 milioni. Restano da limare alcuni dettagli tuttavia la strada che conduce alla fumata bianca appare vicina. Una conclusa la trattativa relativa al centrale reduce dalla deludente esperienza vissuta all’Europeo, il direttore sportivo Giovanni Manna si attiverà al fine di acquistare pure Rugani.

Juventus, un bianconero ai saluti: va al Napoli in cambio di 7 milioni

I bianconeri, dal canto loro, non chiudono all’idea di farlo partire e puntano ad incassare almeno 7 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Fondi che andranno ad aggiungersi a quelli già incamerati tramite le partenze di Kaio Jorge (al Cruzeiro per altri 7 milioni), di Felix Correia (al Gil Vicente per 1.5 milioni più il 25% della futura rivendita) e di Moise Kean, promesso sposo della Fiorentina che verserà nelle casse bianconere oltre 15 milioni.

A stretto giro di posta, poi, saluteranno Torino Dean Huijsen e Arek Milik. L’olandese, rientrato alla base dopo il prestito vissuto alla Roma, ha diversi estimatori in Germania ed in Premier League. Sempre vivo, inoltre, l’interesse dell’Atalanta. Il polacco, invece, può sbarcare al Besiktas. Segnato, inoltre, il destino di Federico Chiesa in scadenza il 30 giugno 2025. La Juve progetta la rivoluzione. Il Napoli, anche. Servono forze fresche per tornare a sorridere.