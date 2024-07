Rabiot ha scelto il suo nuovo club: contratto a cifre choc

Calciomercato Juventus, più passa il tempo e più si allontana il rinnovo di Rabiot: contratto nuovo a cifre choc

Siamo all’8 luglio e ancora non si conosce il futuro di Adrien Rabiot. La Juventus il suo lo ha fatto, mettendo a quanto pare sul piatto un’offerta importante per il rinnovo, ma il francese, impegnato con la propria nazionale all’Europeo, ancora una decisione non l’ha presa. E quindi c’è da attendere.

Certo, la sensazione è che più passi il tempo più si complichi il rinnovo. Tant’è che iniziano a circolare voci importanti sul Milan – in passato l’Inter – e anche sulle squadre inglesi. Ma a quanto pare Rabiot ha anche un’altra proposta sul piatto, quella del Barcellona. El Gol Digital infatti, citando fonti vicine al giocatore, parla della volontà del francese di andare in Catalogna. A delle cifre davvero choc.

Rinnovo al ribasso per Rabiot

“Fonti vicine al giocatore hanno confermato lo stipendio che il centrocampista avrebbe intenzione di ricevere se riuscisse a firmare con la squadra blaugrana. Le cifre si aggirano tra i 4 e i 6 milioni di euro lordi, con una riduzione del 25% o del 50% rispetto all’ultimo stipendio alla Vecchia Signora (8 milioni di euro). Con questa condizione, il calciatore francese spera di firmare il suo contratto con il Barça il prima possibile”.

Incredibile quello che potrebbe succedere, insomma, attorno alle prestazioni di Adrien. Che per andare al Barcellona si ridurrebbe in maniera assai sensibile l’ingaggio. Qualcosa che alla Juve non ha fatto e che non sembra avere intenzione di fare nemmeno con i club inglesi. Solamente i blaugrana potrebbero convincerlo in questo modo. Forse. Ma staremo a vedere. Anche perché prima ci sarebbe da comunicare la decisione alla Juventus.