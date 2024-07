Superano i 100 milioni di euro: terremoto Juventus, salta la firma Scudetto

Calciomercato Juventus, 100milioni di euro come budget e addio ai bianconeri. Terremoto dalla Premier League

La Juve ha preso Douglas Luiz, la settimana prossima inoltre sono previste le visite mediche di Thuram, ma Giuntoli non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa.

Sappiamo benissimo che l’obiettivo, adesso, è Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta individuato come l’ultimo innesto in mezzo al campo. Il giocatore, ve lo abbiamo raccontato, ha dato la propria disponibilità al trasferimento in bianconero. Manca la cosa più importante, l’accordo tra i club: La Dea chiede almeno 60 milioni di euro, e Giuntoli sta cercando di limare questa richiesta. Magari si potrebbe inserire qualche contropartita tecnica, ma serve comunque del tempo. E, in questo lasso, ci potrebbe essere un inserimento importante dalla Premier League, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Team Talk.

Il Liverpool punta Koopmeiners

Arne Slot, nuovo allenatore dei Reds che ha preso il posto di Klopp, avrebbe a disposizione un budget per il mercato di 100milioni di euro se non superiore. E in tutto questo starebbe pensando a inserirsi nella trattativa per Koopmeiners, andando anche ad offrire i soldi che l’Atalanta richiede per il proprio tesserato.

Da quelle parti conoscono il prezzo e non avrebbero nessun problema quindi a mettere questa montagna di soldi sul piatto, ma poi la differenza la farà comunque la volontà del giocatore che sembra essere deciso a rimanere in Italia. Certo, da qui a dire che con la Juventus è fatta ce ne passa, ma i bianconeri rimangono comunque in pole. Vedremo se questo poi si tramuterà nella chiusura dell’affare.