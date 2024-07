9 milioni, Milik saluta la Juve e dice sì a un’altra Big di Serie A

Arkadiusz Milik è pronto a salutare la Juventus durante questa estate andandosi a trasferire in un’altra squadra italiana

Potrebbe terminare questa estate l’avventura di Milik con la maglia della Juventus. Il polacco infatti sarebbe in cima alla lista degli obiettivi di un club italiano pronto a fare un’offerta ai bianconeri.

Dopo due stagioni ricche di alti e bassi, soprattutto per via degli infortuni che lo hanno colpito, Arkadiusz Milik è pronto a vivere una nuova annata e lo vuole fare da protagonista. Il futuro del polacco però potrebbe essere lontano da Torino con i bianconeri che stanno valutando la sua cessione ad una rivale italiana. C’è un club infatti, che sarebbe pronto a dare l’assalto al classe 1994 per sistemare il proprio attacco e nelle prossime ore ci saranno i primi contatti con la Juventus.

Calciomercato, Milik pronto a cambiare squadra: passa alla rivale

Il sempre più probabile passaggio di Ciro Immobile al Besiktas ha aperto il valzer delle punte in Serie A con la Lazio che ha messo nel mirino Arkadiusz Milik. La Juventus non chiude alla cessione del polacco che potrebbe salutare per una cifra intorno ai 9 milioni di euro.

L’addio di Immobile ai biancocelesti appare sempre più vicino con il classe 1990 che considera terminato il suo ciclo nella capitale ed è pronto ad una nuova avventura in Turchia. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra i due club con la Lazio che spera di ricevere circa 12 milioni di euro per il cartellino della punta da poi reinvestire in sede di mercato per soddisfare le richieste di Baroni.

Dal canto suo Milik non chiuderebbe al passaggio alla Lazio andando a trovare maggiore spazio in biancoceleste e ricoprendo un ruolo da protagonista che alla Juventus ha fatto fatica a trovare nei due anni passati in bianconero. La Lazio tra l’altro, sarebbe pronta ad affiancargli un giovane come Lorenzo Colombo, chiesto dal tecnico che lo ha avuto a disposizione durante l’esperienza al Lecce.

Una cessione che permetterebbe alla Juventus di andare a monetizzare dalla partenza di un giocatore di 30 anni con il contratto in scadenza tra due stagioni. 9 milioni che aiuterebbero il club bianconero a chiudere per gli altri obiettivi di mercato che Cristiano Giuntoli sta cercando di raggiungere per regalare a Thiago Motta una rosa quanto più possibile competitiva sia per il campionato che per la Champions League. In particolare, il sogno resta sempre Koopmeiners ma la richiesta da 60 milioni dell’Atalanta sta frenando il tutto.