Colpo di scena Chiesa: affare saltato, il motivo

Colpo di scena Chiesa: l’esterno della Juventus rimane in uscita ma l’affare è saltato. Ecco svelato il motivo

La questione Federico Chiesa tiene banco dentro la Juventus e terrà banco dentro il club bianconero almeno fino a quando non arriveranno delle notizie ufficiali sul futuro. Le cose certe sono due: il giocatore ha un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione e Thiago Motta non lo ritiene indispensabile nel suo progetto.

Ci sarebbe come sappiamo la via d’uscita, visto che tra i due club l’accordo non sarebbe un problema. La strada porta a Roma, con i giallorossi che vorrebbero il numero 7 della Juventus dopo un’esplicita richiesta di Daniele De Rossi. Ma, a quanto pare, l’affare rischia di saltare in maniera definitiva, almeno stando alle informazioni che, in queste ore, sono state riportate dall’edizione online del Corriere dello Sport. Andiamo a vedere, insomma, quello che è successo.

La Roma si tira indietro per Chiesa

La Roma avrebbe deciso di abbandonare la pista Chiesa per un semplice motivo: il giocatore non appare convinto della destinazione e da quelle parti hanno altre esigenze. Al ragazzo è stato offerto un ruolo da protagonista e nonostante questo l’attesa è snervante. A Trigoria, a quanto pare, vogliono giocatori affamati e pronti a dare tutto per la maglia, e le premesse per Chiesa vanno tutte verso un’altra direzione.

Non è un addio definitivo, ovviamente tutto da qui alla fine del calciomercato può succedere soprattutto se Chiesa non dovesse ricevere delle offerte importanti per il suo futuro. Ma al momento la Roma viaggia verso questa direzione. Poi magari chissà, dopo il matrimonio fissato il 20 luglio, le cose potrebbero cambiare. Vedremo.