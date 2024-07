Dalla Bundesliga alla Juventus: firma da 30 milioni al posto di Sancho

Dalla Bundesliga alla Juventus, i bianconeri interessati all’esterno che potrebbe arrivare al posto di Sancho

Oggi alla Continassa è stato il giorno di Thuram, che ha svolto le visite mediche e che quindi a tutti gli effetti, anche se ancora non c’è l’annuncio ufficiale ma è solo una formalità, sarà un giocatore bianconero.

Chiuso quest’altro tassello, adesso le attenzioni di Giuntoli si concentreranno sull’esterno offensivo da regalare a Thiago Motta. Si è parlato di Sancho, in uscita dallo United. Si sta parlando anche di El Shaarawy, che piace al tecnico bianconero. Ma secondo quanto riportato dalla Bild, alla Juventus interessa un altro giocatore, che attualmente milita in Bundesliga, e sul quale c’è il forte interesse del Chelsea, pronto a fare un’offerta di almeno 30 milioni di euro.

Interesse Juventus per Adeyemi

Il profilo è quello di Adeyemi, guarda il caso anche lui del Borussia Dortmund (così com’è stato Sancho nella seconda parte di stagione), che a quanto pare è diventato un elemento messo nel mirino da Giuntoli. In questo caso, però, la Juventus non sembra essere in vantaggio perché sul giocatore si è mosso il Chelsea che vuole convincerlo al trasferimento.

Il cartellino costa 30 milioni di euro e la sensazione è che in questo caso ci sia poco modo di trattare: il contratto dell’esterno, un vero protagonista dell’anno prossimo, scade nel 2027, quindi difficilmente i tedeschi abbasseranno la quotazione. Anzi, il rischio potrebbe essere assolutamente quello di andare oltre, ma Giuntoli non è dedito alle aste internazionali: se vuole chiudere, lo fa, altrimenti tanti cari saluti. Lo stesso discorso è relativo a Koopmeiners: ok la valutazione del giocatore, importante, ma a 60 milioni quasi sicuramente non ci arriverà.