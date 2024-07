Juventus bruciata sul tempo: salta l’erede di Chiesa

Juventus bruciata sul tempo, i bianconeri potrebbero dire presto addio ad un obiettivo di mercato.

Dopo quattro stagioni insieme potrebbe essere giunta al capolinea la love story tra Federico Chiesa e la Juventus. Il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli sembra aver ormai deciso: il giocatore verrà ceduto in questa sessione di mercato. Scelta inevitabile, dal momento che la trattativa per il rinnovo è da tempo in alto mare, con la Vecchia Signora che non ha alcuna intenzione di accontentare le pretese dell’ex Fiorentina.

L’arrivo di Thiago Motta, poi, sembrerebbe aver acuito la “crisi” tra Chiesa e la Juve. Perché il nuovo allenatore, a quanto pare, avrebbe richiesto un profilo diverso ai suoi dirigenti per quanto riguarda i ruoli ricoperti dal figlio d’arte. Un esterno con altre caratteristiche, insomma. Giuntoli, a questo punto, medita di “sfruttare” la cessione di Chiesa per incrementare quel tesorette che serve per dare l’assalto all’obiettivo principale. Parliamo di Teun Koopmeiners, il tassello mancante nel nuovo centrocampo della Juventus, nuovo di zecca dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Thuram. Sono sempre più numerose, nel frattempo, le possibili alternative all’ex viola. Ed in questa lista c’è anche Karim Adeyemi.

Il veloce esterno del Borussia Dortmund è stato uno dei principali protagonisti dell’ultima Champions League, in cui i gialloneri sono arrivati a giocare la finalissima di Wembley.

🚨📈 #Chelsea are keeping their pressure on #Adeyemi: a new contact with his entourage is expected soon.

📃 #CFC want to sign a LW asap: in case of no agreement with the #BVB player, another name is already on the shortlist.

🗞️ Full story on @TEAMtalk 👇https://t.co/4VHvfkDNO6

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 8, 2024