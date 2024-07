Si ritira una vera e propria leggenda dello sport, fiumi di lacrime

Finisce un’epoca di successi, trionfi e record: la leggenda dello sport annuncia il suo ritiro. Fan in lacrime

Dal 1999 ha iniziato con le sue prestazioni a costruire un vero e proprio mito, diventando un nome famoso in ogni continente. Le sue imprese hanno tenuto incollati al televisore gli appassionati, ma anche semplicemente chi è rimasto incuriosito dallo spettacolo proposto e i risultati ottenuti dallo sportivo, ma anche attore e infine superstar.

Dopo mesi durante i quali si vociferava del suo ritiro, è giunto alla fine l’annuncio ufficiale in occasione del grande evento che si è tenuto in Canada, a Toronto. A incidere sulla decisione definitiva non è stata soltanto l’età che avanza né la tenuta fisica, bensì i nuovi impegni e le nuove sfide che il campione ha deciso di affrontare in altri ambiti.

Altri ambiti si traduce in lontano dal ring, poiché è John Cena colui il quale ha deciso di non indossare più i guantoni. Per 16 volte è stato campione dell’Wwe con una carriera esplosa a cominciare dal 2004. Lo statunitense si è confrontato e ha vinto con i più forti di sempre, portando a casa tanti trofei come ad esempio alcuni Main Event di WrestleMania ai danni di Triple H e Shawn Michaels. Ma cosa farà adesso?

L’icona lascia il wrestling: appassionati commossi dopo l’annuncio di John Cena

Al Money in the Bank – Premium Live Event Wwe di Toronto – è stato lo stesso John Cena ad annunciare la decisione, che sarà effettivamente a cominciare dal 2025. Un addio in realtà che già si stava lentamente consumando. Non è stato brusco, bensì è stato avviato dalla riduzione di incontro ai quali il wrestler ha preso parte negli ultimi anni. Infatti, Cena ha cominciato da tempo a dedicarsi anche al ruolo di attore ad Hollywood. Probabilmente sarà questa la sua veste ufficiale per i prossimi anni, oltre alle attività da ambasciatore della Wwe, che svolge già da tempo.

Il 47enne, infatti, si può apprezzare spesso in iniziative benefiche. Nel frattempo, i fan cominciano già a fantasticare su quale incontro chiuderà la carriera di colui che è considerato dalla maggior parte quale il più forte di tutti i tempi nella sua disciplina. L’ultimo rivale potrebbe incrociarlo ad aprile 2025 nel WrestlerMania 41 e si spera possa magari trattarsi di Drew McIntyre, tuttavia anche le nuove leve non sono da escludere. Una certezza è che sarà difficile abituarsi alla sua assenza dal ring.