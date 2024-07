Altro che Kiwior, dalla Premier arriva un altro difensore: la Juve investe 25 milioni

Movimenti in difesa per la Juventus, colpo in Premier League ma non si tratta di Kiwior: affare da 25 milioni di euro

E’ un mercato estivo in attività praticamente vulcanica quello della Juventus, con tantissimi movimenti attorno ai bianconeri. Il club torinese ha già messo a segno diversi acquisti, con il trittico Douglas Luiz-Di Gregorio-Khephren Thuram piuttosto promettente. Ma ci saranno ancora numerose operazioni nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Giuntoli sta mettendo mano corposamente alla rosa bianconera, che risulterà sostanzialmente stravolta all’inizio del campionato. Il ds è impegnato su numerosissimi fronti, per gli acquisti necessari a Thiago Motta per mettere in pratica il suo calcio ma anche sulle tante cessioni per fare posto numericamente nella rosa e nelle casse del club.

Ci saranno vari big che diranno addio e saluteranno Torino. Delle partenze di Szczesny, Rabiot e Chiesa, a livello di possibilità, si era a conoscenza, ma anche altri potrebbero seguire lo stesso destino. Si parla per esempio negli ultimi giorni del futuro di Bremer, improvvisamente in bilico.

Scenari tutti da chiarire, quelli per il difensore brasiliano, con la Juventus che naturalmente, in caso di partenza, dovrà colmare il vuoto con un rinforzo all’altezza della situazione. Si era tornati a parlare di Jakub Kiwior, nome che circola attorno ai bianconeri da un po’, ma non sarebbe lui il profilo al quale Giuntoli starebbe guardando in Premier League.

Juventus, Giuntoli ritorna sul suo pallino Senesi per la difesa

Sempre nel campionato inglese, occhio a Marcos Senesi, difensore argentino (ma con passaporto italiano) in forza al Bournemouth. Giocatore che Giuntoli aveva già monitorato quando era dirigente del Napoli.

Il nome dell’ex Feyenoord torna d’attualità per le sue capacità difensive ma anche palla al piede. Le informazioni riportate da ‘Tuttojuve.com’ spiegano come sia un profilo che si sta seguendo, anche se per il momento piuttosto da lontano.

Non ci sarebbe un assalto imminente nei piani di Giuntoli, che però avrebbe intenzione di puntare su Senesi qualora ci fosse effettiva necessità di un colpo in difesa. Magari con la possibilità di spendere una cifra non troppo elevata. Pare che l’affare possa infatti concretizzarsi intorno ai 25 milioni di euro. Si farà maggiore chiarezza solamente tra qualche settimana, quando si saprà quanti e quali giocatori lasceranno la Juventus e saranno da rimpiazzare e con quali risorse economiche.