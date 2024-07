Bomba Gatti, trasferimento lampo per 20 milioni: il nome del nuovo club

Avventura alla Juventus in dirittura d’arrivo per Federico Gatti: la richiesta dei bianconeri è vicina ai 20 milioni di euro

Thiago Motta è ufficialmente arrivato alla Continassa, il tecnico che ha portato il Bologna in Champions League spera così di dare vita ad un nuovo ciclo vincente. Prima di tornare a pensare definitivamente il campo, c’è però un’intera sessione di calciomercato ancora tutta da vivere. Fari puntati su Federico Gatti che potrebbe improvvisamente lasciare la Juventus per una nuova destinazione a sorpresa.

Il club bianconero sperava di ripartire dai suoi punti fermi e il difensore ex Frosinone è certamente uno di questo, soprattutto dopo che è sfumato l’affare Riccardo Calafiori passato all’Arsenal per oltre 50 milioni di euro. Ora, però, il futuro del ventiseienne sembra fortemente in bilico.

Dopo la prima ottima stagione disputata in Ciociaria, la Juve si decise ad acquistare Gatti per poi lasciarlo in prestito un altro anno ancora. Il suo cartellino è stato pagato circa 9 milioni e ora può essere rivenduto a più del doppio. L’offerta sta facendo vacillare la compagine bianconera.

Calciomercato Juventus, Gatti via per 20 milioni: ecco chi c’è dietro

Gatti ha fame di successi e voglia di far parte della Nazionale del futuro. Per farlo ha bisogno di giocare con continuità ed è per questo che potrebbe fare le valigie per diventare protagonista nel campionato più affascinante che c’è. Offerta del West Ham nei confronti del classe 1998 che non disdegnerebbe l’avventura in Premier League.

Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, gli Hammers sarebbero particolarmente interessati all’acquisto di Gatti. Difensore che è stato però giudicato incedibile dalla Juventus che, tuttavia, potrebbe fare un’eccezione difronte ad un’offerta concreta vicina ai 20 milioni di euro. Gli inglesi hanno da poco perso il loro miglior difensore e sono alla ricerca di un sostituto.

Nella casse del West Ham sono da poco entrati circa 50 milioni di euro in seguito alla cessione del ventisettenne Max Kilman, diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Wolverhampton. Uno dei profili maggiormente attenzionati per sostituirlo sembra essere proprio quello di Gatti. La Juve ha fatto la sua richiesta e ora la palla passa al West Ham che al termine della scorsa Premier League non è riuscito a confermarsi in Europa. Solo nono posto per gli Hammers che sperano di ottenere il personale riscatto proprio in questa stagione.