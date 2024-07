Calciomercato Juventus, affare fatto: arriva subito dopo Thuram

By

Calciomercato Juventus, Giuntoli pensa già alla quarta operazione in entrata: “È virtualmente un giocatore bianconero”.

E siamo a tre. Nonostante il mercato sia iniziato solamente da 10 giorni, la Juventus ha appena ufficializzato il suo terzo acquisto.

Parliamo del centrocampista francese Khephren Thuram, figlio dell’ex bianconero Lilian e fratello minore dell’attaccante dell’Inter, Marcus. Pochi minuti fa sul sito ufficiale della società è comparso l’atteso comunicato con tanto di foto di rito mentre l’ex giocatore del Nizza appone la firma sul contratto di fianco al responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli. La Juventus perà non vuole fermarsi. E dopo aver sistemato il centrocampo, il reparto che a detta di tutti necessitava di maggiori ritocchi, può dedicarsi agli altri ruoli. Per la difesa è sfumato Calafiori, un pupillo di Thiago Motta: il difensore della nazionale è a un passo dall’Arsenal, che ha convinto il Bologna con un’offerta di oltre 50 milioni di euro. Ma in questo momento il direttore sportivo è concentrato sulle fasce.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Sancho è vicinissimo”

In vista di una possibile cessione di Federico Chiesa, Giuntoli sta facendo il possibile per arrivare a Jadon Sancho. Interesse sempre più crescente, come confermato anche dal giornalista Luca Momblano durante la trasmissione Juventibus.

🚨‼️🗣️”Jadon #Sancho é già virtualmente un giocatore della #Juve. La formula, con cui lo #United avrebbe giá concesso il SI all’operazione, é un prestito con obbligo (condizionato) di riscatto. Partecipazione del 40% da parte dello United sull’ingaggio.” [Momblano – @juventibus] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) July 10, 2024

L’esterno inglese di proprietà del Manchester United, reduce da una brillante seconda parte di stagione con la maglia del Borussia Dortmund, non resterà in Inghilterra. E i Red Devils, a quanto pare, avrebbero già dato l’ok a Giuntoli per il prestito con obbligo di riscatto. “C’è anche la partecipazione del 40% da parte dello United sull’ingaggio”, spiega il giornalista.