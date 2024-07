Calciomercato Juventus, Rugani pedina di scambio: si sblocca l’affare Scudetto

Calciomercato Juventus, Giuntoli non molla e pensa di inserire Rugani nell’affare scudetto. Ecco la novità

Non molla Cristiano Giuntoli: centrati due obiettivi che erano nella testa del direttore dell’area tecnica, come sappiamo ne rimane uno ancora, che per il momento non si sblocca, sia per via della richiesta del club che ne detiene il cartellino, sia perché i pensieri in questi giorni sono stati altri.

Ma su di lui la Juventus ci ha lavorato e ci lavora da un poco di tempo, tant’è che ha già incassato la volontà del giocatore di un passaggio in bianconero ma, fino al momento, non è stato trovato l’accordo con l’Atalanta. La pista che porta a Koopmeiners, comunque, è ancora viva, anche bella importante. E secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina da TuttoSport, nell’operazione ci potrebbe anche finire il cartellino di Daniele Rugani.

Calciomercato Juventus, ecco lo scambio

Il difensore, più una fetta grossa in contanti, per arrivare al centrocampista di Gasperini che lo scorso anno è stato uno dei migliori del massimo campionato italiano. La nuova idea di Giuntoli potrebbe essere questa, anche perché si era parlato di Huijsen da inserire nel pacchetto ma sul difensore che ha passato sei mesi alla Roma c’è il forte interesse del Psg.

Si lavora, quindi, per cercare di arrivare anche in questo caso a dama. Nel frattempo Giuntoli si dedicherà anche a quelle che per forza di cose devono essere delle cessioni: non solo il difensore spagnolo, ma anche Chiesa ad esempio rimane in uscita così come Rugani e così come qualche altro elemento che non rientra nei piani di Motta. In questi giorni alla Continassa qualche faccia a faccia ci sarà stato tra le parti per imbastire le nuove operazioni e il punto sugli addii c’è stato anche.