Chiesa via dalla Juventus, cambia tutto: hanno detto basta, è finita

Chiesa via dalla Juventus? Hanno detto basta e, adesso, potrebbe già cambiare tutto. I dettagli dell’operazione in corso.

La Roma sembra aver messo un punto definitivo sulla questione Federico Chiesa. Nonostante il calciomercato possa riservare sorprese e colpi di scena da un giorno all’altro, a Trigoria la pazienza è finita. Il comportamento dell’attaccante bianconero, che continua a tergiversare, non è stato apprezzato dai giallorossi.

Nel frattempo, il direttore sportivo Marco Ghisolfi è impaziente di completare la rosa a disposizione di De Rossi. L’obiettivo è chiaro: consegnare al tecnico una squadra competitiva il prima possibile. Per questo motivo, nelle ultime ore, è tornato alla ribalta il nome di Riquelme, una possibile alternativa a Chiesa.

Stop alla trattativa per Chiesa: Roma dice basta

È evidente che la strategia di mercato della Roma ha subito un cambiamento. Se inizialmente sembrava esserci un forte interesse per l’attaccante della Juventus, ora le priorità sembrano essere diverse. La Roma punta a giocatori che dimostrino fin da subito entusiasmo e determinazione nel voler far parte del progetto giallorosso.

Per quanto si sa, adesso, il giocatore bianconero vuole iniziare il ritiro con Thiago Motta e poi decidere, con calma, quale sarà il suo destino. Certamente, una cosa è probabile, Chiesa potrebbe cambiare maglia anche perché non sarebbe parte del progetto tecnico del nuovo allenatore. La Roma di De Rossi sembrava l’opzione più probabile e la squadra che si è mossa con più insistenza per l’esterno della nazionale. Ma questo targiversare non è piaciuto alla dirigenza giallorossa che, adesso, starebbe già sondando valide alternative.

Chiesa infatti potrebbe valutare diverse opzioni. Questa attesa, infatti, potrebbe far pensare che il giocatore stia valutando anche opzioni estere, magari dalla Premier League, campionato affascinante e di grande impatto. Si era parlato di diversi club possibilmente interessati ma la squadra che ha mosso più interesse era proprio la squadra romana. Su Chiesa potrebbe ritornare anche il Napoli di Antonio Conte, squadra in rilancio totale e con l’obiettivo di vincere nel breve termine proprio le ambizioni dell’ex Juve ora alla guida tecnica dei partenopei. Il prezzo per Federico è già stato fatto, la Juventus, ora, aspetta solo l’offerta giusta e per il momento Chiesa ritorna in bianconero per capire quale sarà il suo destino. Una fetta di tifosi spera ancora possa rimanere alla Juventus, squadra dove ha dimostrato attaccamento e determinazione negli anni vissuti fino adesso. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire megio quale destino sceglierà l’esterno italiano.