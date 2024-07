Comunicato ufficiale, lascia la Juve: va in prestito al Genoa

Lascia la Juventus, c’è il comunicato ufficiale: la società ha deciso di procedere con un prestito al Genoa.

La Juventus ha preso una decisione: non ci sarà una cessione definitiva, ma solamente un prestito a titolo temporaneo al Genoa. In questo senso è arrivato anche il comunicato ufficiale sui canali bianconeri. Ecco di chi si tratta e cosa ha riferito nello specifico la Vecchia Signora.

Stiamo parlando di una scelta presa dalla Juventus Women e nello specifico per la calciatrice Camilla Forcinella. Nata a Trento, ha militato nel Verona e nella Fiorentina prima di essere acquistata dalla Juventus nel 2022.

La scorsa stagione l’ha trascorsa gran parte proprio tra le file del Genoa Cfc Women e si è messa in mostra con prestazioni di rilievo. Il club bianconero ha così deciso di proseguire lungo questo percorso e di farle trascorrere anche la stagione 2024/25 nel club ligure per continuare a crescere e per fare esperienza.

“Un altro anno insieme a Camilla Forcinella“, ha scritto il Grifone sui propri canali social e l’entusiasmo delle tifose e dei tifosi non si è fatto attendere. Il sentimento comune è quello di una scelta più che giusta: il Genoa Cfc Women continuerà così ad avere la propria certezza come difensore estremo tra i pali. Anche perché basti pensare che, nella scorsa stagione, Camilla in 28 presenze ha portato a casa 9 clean sheet e ha parato 1 rigore.

Camilla Forcinella dalla Juventus Women va in prestito al Genoa: la nota ufficiale

Sul sito ufficiale della Juventus, con una nota, viene comunicato che: “Camilla Forcinella, dopo avere trascorso la stagione 2023/2024 in prestito al Genoa, proseguirà la sua avventura nel club ligure, sempre a titolo temporaneo“.

“Continua, dunque – si legge ancora – il percorso di Forcinella tra le fila del club rossoblù con il quale nella passata annata ha chiuso al settimo posto a quota 42 punti nella serie cadetta”.

“Oltre venti le presenze per l’estremo difensore trentino che anche in vista di questo campionato cercherà di recitare un ruolo importante tra i pali. In bocca al lupo per la prossima stagione, Camilla!“, si conclude del comunicato.

Insomma, la Juventus continua ad avere la proprietà sul cartellino della classe 2001 ma l’intenzione è ancora quella di farle trovare più minuti possibili di gioco. Con il Genoa c’è già un feeling consolidato, oltre alla possibilità di trascorrere una stagione intera da assoluta protagonista.