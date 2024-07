Rugani diventa nerazzurro, alla Juve 6 milioni più bonus: i dettagli

Rugani destinato a salutare la Juventus nonostante il recente rinnovo di contratto. A breve può sbarcare in nerazzurro.

E’ soltanto alle prime battute la rivoluzioni studiata da Cristiano Giuntoli. Il manager ha intenzione di consegnare a Thiago Motta una squadra più forte e profonda rispetto a quella della scorsa stagione. Dopo quelli di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram sono quindi in arrivo altri acquisti, che verranno finanziate dalle partenze dei componenti dell’attuale rosa ritenuti non imprescindibili dall’ex tecnico del Bologna. La lista, a sorpresa, contiene anche il nome di Daniele Rugani.

Il difensore ha rinnovato di recente il contratto in scadenza lo scorso 30 giugno, legandosi ai colori bianconeri fino al 2026. Eppure, nonostante il nuovo accordo, la sua avventura alla Vecchia Signora può davvero concludersi da un momento all’altro. Motta, nel corso di una riunione interna successiva al suo sbarco alla Continassa, ha spiegato di gradire centrali più dinamici e capaci di partecipare in prima persona alla costruzione della manovra.

Da qui la decisione, presa di comune accordo tra il direttore sportivo ed il neo allenatore, di mettere sul mercato l’ex Empoli in modo tale da incamerare risorse fresche da destinare poi all’acquisto di profili più adeguati allo stile di gioco praticato da Motta. Diverse le squadre che, fin qui, si sono iscritte alla corsa. Rugani, ad esempio, piace molto all’Ajax che si è fatto avanti su input del nuovo mister Francesco Farioli. Vivo, poi, l’intesse mostrato dall’Al-Shabab. In pole position, però, risulta esserci una big della Serie A.

Juventus, Rugani ai saluti: può sbarcare in nerazzurro per 6 milioni

Parliamo dell’Atalanta che, dopo l’acquisto di Ben Godfrey dall’Everton, vuole continuare a potenziare il proprio reparto difensivo. I contatti tra le parti scatteranno a breve, con l’Atalanta disposta a mettere sul piatto 6 milioni più vari bonus legati alle presenze al fine di chiudere in tempi rapidi la trattativa e bruciare la concorrenza olandese e saudita. Possibile, inoltre, che l’affare vada in porto attraverso una modalità differente.

Rugani potrebbe arrivare a Bergamo in qualità di contropartita nell’ambito dell’operazione che consentirebbe a Teun Koopmeiners di trasferirsi a Torino. La Dea valuta l’olandese intorno ai 60 milioni ma non ha escluso l’idea di ottenere una cifra inferiore e qualche elemento bianconero gradito a Gian Piero Gasperini. Sviluppi in tal senso sono attesi a stretto giro di posta. Oltre a Rugani, sono destinati all’addio pure Hans Nicolussi Caviglia (promesso sposo del Venezia) ed Arek Milik che ha diversi estimatori in Turchia.