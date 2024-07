Thuram-Juventus UFFICIALE, ma la “giuntolata” è un’altra: accordo da applausi

Thuram-Juventus UFFICIALE, oggi alla Continassa è stato il giorno della presentazione dell’ormai ex centrocampista del Nizza.

I ricordi, indelebili, di quando era bambino e la voglia matta di ripercorrere le orme di papà Lilian. Non ha avuto alcun dubbio, Khephren Thuram, quando è arrivata la chiamata della Juventus. Sì, perché nelle sue vene scorre inevitabilmente anche sangue bianconero e per lui, poter indossare la maglia della Signora, è un sogno che si realizza.

L’ex centrocampista del Nizza oggi è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus ed ha messo la firma su un contratto che lo legherà alla società più vincente d’Italia fino al 2029. Un altro colpo targato Cristiano Giuntoli: il dirigente bianconero l’ha voluto fortemente, considerandolo sin dall’inizio uno dei principali rinforzi per un centrocampo che aveva bisogno di un profondo restyling. Dopo gli arrivi di Douglas Luiz e di Michele Di Gregorio, ecco il figlio d’arte. Che con ogni probabilità andrà a prendere il posto, in mezzo al campo, di Adrien Rabiot, il cui accordo per il rinnovo con la società di via Druento diventa giorno dopo giorno sempre più lontano.

Thuram-Juventus UFFICIALE, nel comunicato ufficiale non c’è traccia dei bonus

Il nuovo centrocampista bianconero era ancora un bambino quando viveva a Torino con la sua famiglia ma i suoi ricordi, a giudicare dall’intervista rilasciata ai media ufficiali della Juventus, sono molto nitidi. Il giocatore che più lo colpì, all’epoca, era Zlatan Ibrahimovic.

Per strapparlo al Nizza il club ha dovuto sborsare 20 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, oltre “ad oneri accessori”, si legge nel comunicato ufficiale. Nessuna traccia, dunque, dei 5 milioni di bonus di cui si vociferava in fase di trattativa. Ecco quanto riportato nella nota: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Khephren Thuram-Ulien a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029“.