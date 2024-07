Accordo imminente per Chiesa: lascia subito la Juventus

Accordo imminente per Chiesa, l’operazione potrebbe concludersi già nella prossima settimana: altra cessione in vista.

Dove giocherà nella prossima stagione Federico Chiesa? Non è ancora dato saperlo ma le possibilità che l’ex Fiorentina continui a vestire la maglia della Juventus, che indossa dall’ottobre 2020, si riducono giorno dopo giorno.

Doveva essere uno dei perni del nuovo ciclo bianconero ma i tentennamenti sul rinnovo e la “bocciatura” da parte del nuovo allenatore Thiago Motta – l’ex allenatore del Bologna non l’ha mai ritenuto indispensabile, preferendo altri profili – hanno convinto la Vecchia Signora a privarsi dell’attaccante che quattro anni fa arrivò da Firenze per oltre 40 milioni di euro. Da intoccabile a quasi “esubero”: il passo è stato davvero brevissimo. Cristiano Giuntoli, il responsabile dell’area tecnica, ha anche una certa fretta di chiudere l’operazione in uscita, dal momento che sfrutterebbe poi quel “tesoretto” per dare l’assalto ad obiettivi di mercato che sta inseguendo da mesi. Come ad esempio Teun Koopmeiners dell’Atalanta, il tassello che completerebbe il centrocampo. Il nazionale olandese ha già fatto capire alla Dea che la sua esperienza a Bergamo si è conclusa ed ha già trovato l’accordo con il club bianconero.

Accordo imminente per Chiesa, l’ex viola andrà alla Roma

La situazione Chiesa è la seguente: il figlio d’arte ha ancora un anno di contratto e la Juve rischia seriamente di perderlo a zero l’anno prossimo.

Di rinnovo non se ne parla, in quanto il suo procuratore Fali Ramadani non ha accettato le nuove condizioni proposte dal club e cioè il ritocco dello stipendio al ribasso. Per Chiesa sono arrivati diversi sondaggi da società straniere, in particolar modo dalla Premier League, ma è assai probabile che l’ex viola continuerà a giocare in Italia. La Roma è quella che sembra aver convinto maggiormente sia il calciatore che la Juventus: come riportato da Milano Finanza, Chiesa indosserà verosimilmente la maglia giallorossa il prossimo anno. La cifra dell’operazione si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro.