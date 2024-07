Addio Koopmeiners, a centrocampo arriva il pupillo di Thiago Motta: 50 milioni!

La Juventus rischia di dover dire addio alle speranze di arrivare a Koopmeiners mettendo nel mirino un pupillo di Thiago Motta.

Sono già diverse le operazioni di mercato della Juventus in questa sessione di trattative sia per quello che riguarda gli acquisti che per le cessioni.

Cristiano Giuntoli non ritiene concluso il suo lavoro con il direttore sportivo dei bianconeri che in mente ha un nome ben preciso per sistemare il centrocampo juventino. In cima alla lista degli obiettivi resta sempre Teun Koopmeiners, mezzala dell’Atalanta che nelle ultime due stagioni ha fatto benissimo alla corte di Gian Piero Gasperini. L’olandese viene valutato circa 60 milioni di euro dall’Atalanta, una somma difficile da raggiungere per il club bianconero. Nelle ultime ore sta però nascendo una nuova opportunità di mercato con Thiago Motta che ha indicato in un suo pupillo la possibile alternativa.

Calciomercato Juventus, assalto al pupillo di Thiago Motta

In casa Juventus si sta valutando la pista che porta a Jerdy Schouten, centrocampista olandese del PSV che Thiago Motta ha avuto a disposizione durante la sua prima stagione a Bologna.

Il mediano fu ceduto dai rossoblu ai neo campioni d’Olanda nell’estate del 2023 quando Schouten era giunto ad un anno dalla scadenza del contratto con il Bologna. Salutati gli emiliani per una somma intorno ai 15 milioni di euro, il giocatore ha visto impennare la sua valutazione dopo una splendida annata vissuta con la casacca del PSV e l’ottimo europeo giocato con la sua nazionale. Terminata la sua esperienza con la nazionale olandese dopo l’eliminazione giunta per mano dell’Inghilterra, per il classe 1997 è tempo di pensare al futuro.

La Juventus ha preso informazioni sul giocatore per il quale sarebbe disposta a mettere sul piatto una somma intorno ai 30 milioni di euro, ma stando a quanto affermato dall’Eindhoven Dagblaad, la valutazione che il PSV fa del cartellino del suo centrocampista si aggirerebbe tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Una somma che a Torino ritengono eccessiva per l’ex Bologna che nella prima annata di Thiago Motta a Bologna è stato una colonna della squadra.

La pista Schouten per il centrocampo della Juventus non è sicuramente da escludere soprattutto nel caso in cui i campioni d’Olanda dovessero aprire ad un eventuale sconto per il cartellino del proprio centrocampista. Resta però allo stesso tempo viva la pista che porta a Koopmeiners con i bianconeri che stanno cercando una formula che convinca l’Atalanta ad abbassare le proprie richieste, magari tramite l’inserimento di una contropartita tecnica.