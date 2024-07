C’è il via libera, Miretti in una big di Serie A: mercato stravolto

Fabio Miretti è pronto a salutare la Juventus durante questa estate con il centrocampista nel mirino di una big italiana

Tempo di cessioni in casa Juventus con Fabio Miretti che sembra essere sempre più vicino all’addio alla maglia bianconera.

Gli arrivi di Douglas Luiz e Kephren Thuram hanno sistemato il centrocampo della Juventus che continua sempre a sperare nel colpo Teun Koopmeiners dall’Atalanta per rivoluzionare completamente il pacchetto di mediani all’interno della rosa. Per arrivare al giocatore dei bergamaschi la Juventus dovrà prima cedere alcuni pezzi pregiati del proprio organico per fare cassa e raggiungere i 60 milioni di euro chiesti dalla società di Percassi per il gioiello olandese. Uno dei calciatori destinati a salutare è Miretti con il giovane centrocampista pronto ad accasarsi in una rivale.

Calciomercato Juventus, Miretti pronto a cambiare maglia in Serie A

La Lazio sembra essere sempre più vicina a Fabio Miretti. I biancocelesti sarebbero ora in pole per assicurarsi il cartellino del giovane bianconero con Marco Baroni che avrebbe chiesto il suo acquisto a Claudio Lotito.

Classe 2003, Fabio Miretti viene valutato dalla Juventus circa 15 milioni di euro con i bianconeri pronti a dare l’ok all’addio a titolo definitivo del ragazzo. La Lazio, dal canto suo, preferirebbe la formula del prestito con diritto di riscatto da far divenire obbligo a determinate condizioni. I buoni rapporti tra i due club (da ricordare gli affari relativi a Luca Pellegrini e Nicolò Rovella) potrebbero favorire la trattativa con Baroni che attende l’arrivo del giocatore della nazionale under 21 per sistemare il proprio centrocampo.

Miretti, dal canto suo, non si opporrebbe al cambio di maglia, conscio di rischiare di trovare poco spazio alla corte di Thiago Motta durante la prossima stagione. Il trasferimento alla Lazio permetterebbe al giovane talento di giocare con maggiore continuità e restare ad alti livelli all’interno del campionato di Serie A. Dopo una stagione ricca di alti e bassi quindi, per Miretti potrebbe arrivare l’annata del rilancio da vivere con la maglia dei biancocelesti.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci l’incontro tra le parti con Claudio Lotito che in queste ore è alle prese con la questione relativa a Ciro Immobile. Il centravanti è pronto a trasferirsi al Besiktas che gli ha messo sul piatto un ricco triennale. La Lazio però non vuole cedere il giocatore a meno di 12 milioni di euro, somma che il club turco non vorrebbe spendere per l’attaccante classe 1990.