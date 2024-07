Dalla Juve all’Ajax, fiammata improvvisa: si fa in prestito con diritto di riscatto

Svolta improvvisa riguardo il futuro del giocatore: nel suo futuro c’è l’Ajax, ecco le ultimissime su questo affare di mercato che riguarda la Juventus.

Bianconeri pronti a cedere il giocatore all’Ajax. Negli uffici della Continassa è arrivata la proposta, un timido sondaggio per prendere il calciatore che è in uscita dalla Vecchia Signora. Si cerca l’intesa definitiva per chiudere al più presto la trattativa: ecco tutti i dettagli riguardo questo affare.

Saltato il trasferimento al Nizza, nel futuro del giocatore può esserci l’Ajax. A chiederlo il tecnico italiano Francesco Farioli, che avrebbe manifestato alla dirigenza olandese l’intenzione di acquistare il giocatore di proprietà della Juventus. Giuntoli, inizialmente, voleva inserirlo nell’affare Thuram, per abbassare la parte cash, invece alla fine il club francese ha deciso di non prendere il calciatore che adesso è pronto a salutare la Juve per andare in Eredivise.

Calciomercato Juventus: stanno vendendo il centrocampista

Ci sono delle novità sul mercato in uscita della Juventus. Giuntoli sta preparando una serie di cessioni per alleggerire il bilancio e dare l’opportunità ai giocatori di potersi mettere in mostra in altre società. Ecco perché, dopo aver dato all’Aston Villa Iling Junior ed Enzo Barrenechea e alla Fiorentina Moise Kean, la Juventus si prepara a cedere un altro calciatore che è finito nel mirino dell’Ajax. Gli olandesi, su indicazione del proprio allenatore Francesco Farioli, sono pronti a definire questo affare e a prendere il centrocampista belga di proprietà della Juventus. La formula giusta può essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Secondo le ultime notizie di mercato Juve, a sorpresa Farioli è pronto ad accogliere all’Ajax Joseph Nonge Boende. Il classe 2005, nell’ultima stagione ha giocato prevalentemente in Serie C con la Juventus Next Gen, esordendo comunque anche in Prima Squadra in Coppa Italia nel 6-1 contro la Salernitana e in Serie A sempre contro i granata, è pronto a lasciare l’Italia per andare in un top club. Stimato molto da Massimiliano Allegri, che l’ha fatto allenare spesso con i “grandi”, per il centrocampista può arrivare un altro grande salto per la sua carriera con il trasferimento in Eredivise e la possibilità di giocare con più continuità in una delle società più importanti e blasonate del campionato olandese.

Nelle ultime ore, infatti, è arrivata la notizia riguardo la trattativa Juventus-Ajax con Farioli pronto a prendere in prestito con diritto di riscatto il centrocampista belga Nonge Boende. Da concordare i termini di questo affare che non è stato ancora definito del tutto: solo un timido sondaggio da parte dei lancieri che spesso hanno pescato dalla Serie A e preso dei giovani talenti. Da capire, adesso, come andrà a finire questa trattativa.