Juve, è ufficiale: un attaccante esterno via a titolo definitivo

Decisione presa da parte della Juventus che ha lasciato andare il proprio attaccante: già annunciato il suo prossimo club

Proprio in queste ultime ore la Juventus è tornata ad assaporare il campo e lo ha fatto sotto le direttive di Thiago Motta. Per l’ex centrocampista dell’Inter non sarà facile accaparrarsi le simpatie di una tifoseria che in carriera è stata sua rivale ma le sensazioni sono già buone. Non solo lavoro tecnico per l’ex nerazzurro che sta anche lavorando in chiave calciomercato.

Insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, l’allenatore che tanto bene ha fatto a Bologna sta cercando di capire come assemblare la migliore squadra possibile in vista del nuovo campionato. Questo significa comprare bene, nella prima settimana la Juve è stata tra le regine indiscusse del calciomercato, ma anche saper vendere.

Ecco perciò che tra i nomi in uscita è stato inserito anche quello dell’attaccante esterno. Si è parlato molto del suo addio in queste ultime settimane e alla fine è arrivata l’ufficialità: a sorpresa durante la prossima stagione sarà un nuovo giocatore rossoblù.

Ufficiale l’addio alla Juventus, se n’è andato a costo zero

In molti credevano che potesse essere arrivato per lui il momento di esordire in prima squadra ma non sembra un profilo adatto per rientrare nei piani di mister Motta. Niente da fare per Mirco Lipari che ha da poco firmato con il Lumezzane, avventura in Serie C per il classe 2002 che spera di confermarsi e di farlo all’interno di un campionato che conosce molto bene.

Lipari ha disputato un’ottima stagione a bordo della Next Gen, dove ha siglato 5 goal e 4 assist in 28 partite, ma il salto in prima squadra sembra ancora troppo grande. Addio a titolo gratuito per il prodotto del settore giovani dell’Empoli che nel 2019 passò alla Juve in cambio di oltre 600 mila euro. Ora, però, il suo contratto è scaduto e la Vecchia Signora ha deciso di lasciarlo libero.

A quasi 22 anni, li farà il 19 luglio, Lipari è pronto a ripartire e lo farà con addosso la maglia rossoblù. Obiettivo promozione in Serie B per il talento di Cecina che, stando a quanto emerso dal portale ufficiale del club, ha firmato con il nuovo club un contratto fino al 2026. Saranno due stagioni di fuoco per lui che si augura di trasformare questo cambio di maglia nella svolta più importante della sua carriera.