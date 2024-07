Juventus, firma UFFICIALE: Giuntoli l’ha fatto di nuovo

Juventus, firma UFFICIALE: ufficializzato l’ennesimo colpo di questa sessione di mercato. Contratto fino al 2027.

È tornato a splendere il sole sui campi della Continassa. E no, il caldo e le temperature alte stavolta c’entrano poco. Ieri l’entusiasmo si toccava con mano nel quartier generale bianconero, in una giornata in cui anche la tifoseria organizzata si è ritrovata davanti al centro sportivo per far sentire calore e vicinanza a Thiago Motta e i suoi uomini, da pochi giorni di nuovo a Torino per sostenere i primi allenamenti.

Un entusiasmo anche figlio, probabilmente, delle recenti operazioni di mercato. La Juventus si sta muovendo con criterio, ha già messo a segno tre colpi importanti, esaudendo le richieste del nuovo allenatore. A centrocampo, per esempio, è già rivoluzione grazie agli arrivi del brasiliano Douglas Luiz e del francese Khephren Thuram. Quest’ultimo con ogni probabilità andrà a prendere il posto di Adrien Rabiot, ormai sempre più lontano da Torino. Si cambia anche tra i pali, dove dalla prossima stagione ci sarà Michele Di Gregorio: l’ex numero uno del Monza è stata fortemente voluto da Thiago Motta e si prepara a raccogliere l’eredità di Wojciech Szczesny.

Juventus, firma UFFICIALE: ecco il gioiellino Adzic

Il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli, ad ogni modo, non ha ancora smesso di “cucinare”. Ed in attesa di altri colpi, la Juventus ha appena annunciato l’arrivo di un giovane molto promettente.

Ufficiale | Vasilije Adzic è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️ Benvenuto in bianconero! ✍🏻⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) July 11, 2024

Si tratta del classe 2006 montenegrino Vasilije Adzic, già bloccato lo scorso gennaio dopo aver vinto la concorrenza del Bologna. L’attaccante si barcamenerà inizialmente tra prima squadra e Next Gen: con lui e Douglas Luiz non ci sono più slot disponibili per gli extracomunitari. “Firma un contratto fino al 30 giugno 2027 – si legge nel comunicato ufficiale – Adzic, stagione dopo stagione, anche se forse sarebbe più corretto dire mese dopo mese, ha da sempre bruciato le tappe, arrivando molto presto tra i “grandi”. Era l’aprile 2022 quando, al suo esordio tra i professionisti con il Buducnost Podgorica, ha subito trovato la via del gol, diventando, così, il secondo marcatore più giovane nella storia del massimo campionato montenegrino. Ora un altro, considerevole, passo in avanti nella sua giovane carriera. Un passo che lo veste di bianconero”.