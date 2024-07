McKennie rossonero per 22 milioni, la Juve incassa ancora

La Juventus scatenata sul mercato. In cantiere la cessione di McKennie, che sbarcare in rossonero in cambio di 22 milioni

E’ scattata la gestione Thiago Motta alla Juventus. Il tecnico, infatti, ha provveduto ad incontrare singolarmente i giocatori presentatisi al raduno alla Continassa elaborando una lista (poi consegnata a Cristiano Giuntoli) degli elementi dell’attuale gruppo ritenuti fuori da progetto e pertanto sacrificabili sul mercato. L’elenco, in particolare, comprende ben 7 nomi tra quello di Weston McKennie, divenuto un separato in casa dopo il suo rifiuto di sbarcare all’Aston Villa.

Il texano, come noto, sarebbe dovuto andare ai Villains nell’ambito dell’operazione che ha consentito alla Vecchia Signora di ingaggiare Douglas Luiz. Affare, per qualche ora, divenuto a rischio proprio a causa del secco “no” pronunciato dal 25enne. Le due società, in seguito, sono riuscite a stipulare un altro accordo inserendo nell’operazione Enzo Barrenechea (insieme a Samuel Iling-Junior) tuttavia il comportamento del centrocampista ha fatto infuriare la dirigenza bianconera ed il tecnico, che ha quindi dato il via libera alla cessione.

Il futuro di McKennie, al momento, rappresenta un rebus. L’unica certezza è rappresentata dal fatto che il matrimonio con la Juve va considerato terminato. Sulle sue tracce risulta esserci il Fenerbahce, che si è mosso in maniera concreta su input di José Mourinho. I contatti tra le parti sono scattati e non è da escludere che le società provino ad imbastire uno scambio alla pari comprendente Ferdi Kadioglu (reduce dalle buone prestazioni offerte all’Europeo). In pole position, però, non ci sono i turchi bensì una squadra della Premier League.

Juventus, McKennie ai saluti: il texano può vestirsi di rossonero per 22 milioni

Parliamo del Bournemouth, intenzionato ad allestire una rosa in grado di fare meglio rispetto all’ultima edizione del torneo (dodicesimo posto). Nel mirino, dopo un casting durato settimane, è finito proprio McKennie alla luce dell’ottimo rendimento offerto in campo nella scorsa stagione: 38 apparizioni complessive “condite” da 10 assist. Un buon bottino che, unito alla duttilità dello statunitense e alla capacità di ricoprire più ruoli, lo hanno reso l’oggetto del desiderio del management rossonero.

Il colpo si preannuncia fattibile. La Juve, dal canto suo, ha esposto il prezzo in vetrina: serviranno almeno 22 milioni per produrre la fumata bianca. Ora resta da vedere quale sarà la risposta degli inglesi. McKennie, intanto, si prepara a fare le valigie. Lo stesso destino attende Arek Milik, Daniele Rugani, Filip Kostic, Mattia De Sciglio e Arthur. Motta è stato molto chiaro: il nuovo progetto della Juventus non prevede la loro permanenza a Torino.