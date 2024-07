Mourinho fa saltare l’affare: come cambia il mercato della Juve

Mourinho fa saltare l’affare: il tecnico portoghese dice di no all’uscita del giocatore. Adesso la Juve cambia obiettivo

All’Europeo ha fatto benissimo, oltre le aspettative anche. Ed è per questo motivo che molti club europei ci hanno messo gli occhi addosso. Anche la Juventus ci ha pensato e su questo non possono esserci discussioni, ma per il momento non c’è nessuna possibilità di prenderlo.

L’affare lo farà saltare Mourinho – secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore da Team Talk – che non vuole proprio perdere uno dei giocatori migliori della sua squadra, il Fenerbahce. Non bastano quindi i 25milioni che in Inghilterra erano disposti a versare nelle casse del club turco. A meno di ripensamenti che all’orizzonte non ci sono, rimarrà in Turchia. Parliamo dell’esterno sinistro Kadioglu.

Mourinho dice no, salta l’affare Kadiouglu

La Juve in quella zona del campo ha bisogno di un innesto importante: l’uscita di Alex Sandro che dopo quasi un decennio ha lasciato Torino in qualche modo deve essere coperta e si era pensato appunto all’esterno del Fenerbahce, magari inserendo nell’operazione uno di quei cartellini che non rientrano più nei piani della Vecchia Signora. E sono diversi: da McKennie a Kostic, passando per Rugani e finendo per Huijsen. Insomma, il materiale umano ci sarebbe, ma Mou ha messo un veto alla cessione.

Evidente che Giuntoli dovrà pensare ad altre soluzioni per la corsia mancina, al momento quasi del tutto scoperta. Kadioglu era il profilo ideale: forte tecnicamente, con una buona gamba, che ha inoltre dimostrato di poter giocare partite di altissimo livello e l’abbiamo visto anche con i nostri occhi all’Europeo. Niente da fare, per oggi: nemmeno per Arsenal e Manchester United che lo seguivano da un po’ di tempo.