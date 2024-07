Thiago Motta lo boccia e vola a Madrid per 10 milioni, è finita con la Juve

Nuova cessione in vista per quello che riguarda la Juventus pronta ad incassare circa 10 milioni di euro da Madrid

La protagonista italiana sul mercato finora è stata sicuramente la Juventus con il club bianconero che è costantemente al lavoro per cercare di rivoluzionare la propria rosa.

Acquistati Douglas Luiz e Kephren Thuram, salutando ufficialmente Moise Kean passato alla Fiorentina, la Juventus non si vuole fermare qui ed ha nel mirino ancora diversi obiettivi da raggiungere. Il tutto però passa anche dallo sfoltimento della rosa a disposizione di Thiago Motta con il nuovo allenatore che è costantemente in contatto con la dirigenza per prendere le decisioni sul mercato. L’ex tecnico del Bologna ha detto la sua su un giocatore che appare fortemente in bilico dando l’ok alla sua cessione per circa 10 milioni di euro destinazione Madrid.

Calciomercato Juventus, addio ad un passo: va a Madrid per 10 milioni

Stando a quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, il futuro di Filip Kostic appare sempre più lontano dalla Juventus. Il giocatore serbo potrebbe passare per una somma intorno ai 10 milioni di euro all’Atletico Madrid fortemente interessato al suo cartellino.

I Colchoneros sarebbero intenzionati a puntare sull’esterno della Juventus per avere un’alternativa di livello internazionale sulla fascia sinistra che al momento vede Samuel Lino come unico padrone. Kostic garantirebbe a Diego Pablo Simeone la possibilità di avere un rincalzo di qualità con il classe 1992 che appare intenzionato a vivere una nuova esperienza dopo i due anni passati in bianconero.

Non è però da escludere una sua permanenza in Italia. Il Napoli di Antonio Conte guarda con attenzione all’esterno della Juventus con l’ex ct della nazionale che apprezza molto le qualità offensive del serbo. Nonostante la presenza sulla fascia di giocatori come Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera, Conte sarebbe intenzionato a fare un tentativo per l’ex Eintracht Francoforte. Su Spinazzola infatti pesano le ultime stagioni condite da diversi infortuni mentre l’uruguaiano potrebbe cambiare ruolo venendo utilizzato come braccetto di sinistra in una difesa a tre.

Quello che appare certo è che per Kostic non ci sia futuro alla Juventus con Thiago Motta che non sembra intenzionato a puntare su di lui. La speranza dei bianconeri è quella di riuscire a chiudere la cessione sulla base di circa 10 milioni di euro per poi utilizzare questo tesoretto per arrivare a Teun Koopmeiners. L’olandese è il primo nome sulla lista della Juventus decisa a cambiare totalmente la linea mediana in vista della prossima stagione.