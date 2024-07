Tutto fatto con la Juve, ma firma con il Barcellona: ecco cosa è successo

Calciomercato Juventus, era tutto fatto con i bianconeri ma è pronto a firmare col Barcellona: ecco quello che è successo

Tutto fatto. Accordo trovato, offerta raddoppiata, e Juventus che sembrava davvero a un passo dalla chiusura di un affare che avrebbe anche potuto regalare soddisfazioni enormi per il futuro.

Ma alla fine, nonostante l’accordo era come detto già stato trovato, con un’offerta superiore a quella messa sul piatto dal Barcellona, il giocatore ha deciso di firmare il suo primo contratto da professionista appunto per i catalani. Secondo le informazioni riportate da Tuttomercatoweb.it, Giuntoli aveva messo le mani su Toni Fernandez, stella della cantera blaugrana, convocato anche dal nuovo tecnico, Flick, per il ritiro precampionato. Tra cinque giorni, quando compirà 16 anni, firmerà il suo primo contratto da professionista con buona pace dei bianconeri. I particolari sono importanti: i genitori del giovanissimo calciatore avevano già visitato Torino e avevano dato l’ok, poi gli stessi hanno deciso che non era questo lo step utile per la carriera del proprio figlio e quindi hanno deciso di fare un passo indietro facendolo firmare per il Barcellona. Insomma, tutto è saltato per la volontà del padre e della madre del ragazzo di tenerlo in Spagna, e di non mandarlo lontano da casa. Anche in questo modo, è evidente, si può leggere questa situazione.