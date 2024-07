Ultim’ora, affare Chiesa-Roma: arriva l’annuncio ufficiale

Ultimissime di calciomercato sulla trattativa Juventus Roma per la cessione di Federico Chiesa: arriva l’annuncio, ecco tutti i dettagli.

Importanti novità di mercato riguardo la trattativa per portare alla Roma Federico Chiesa. Via libera da parte della Juventus, che non vuole correre il rischio diperdere a zero il giocatore. Ecco perché Giuntoli ha deciso di accelerare riguardo la cessione del giocatore, che in queste ore ha avuto un contatto ufficiale con il club giallorosso.

Il mercato della Juventus sta entrando sempre più nel vivo. La società bianconera è a lavoro su più fronti per definire al meglio la rosa della prossima stagione. Valutazioni in corso da parte dei dirigenti che sono alla ricerca di nuovi giocatori da mettere a disposizione di Thiago Motta. Ma prima, però, bisognerà liberare spazio in rosa: ecco perché Giuntoli è in attesa di una risposta da parte di Federico Chiesa, che è in trattativa con la Roma. L’esterno, che ha il contratto in scadenza nel 2025, non ha rinnovato ed è per questo motivo che la Juve ha deciso di metterlo sul mercato. Dalla sua cessione, il direttore sportivo dei bianconeri spera di incassare una cifra compresa fra i 25-30 milioni di euro.

Juventus-Roma: svolta Chiesa, ecco cosa sta succedendo

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro di Federico Chiesa alla Juventus. Bianconeri in attesa di una risposta da parte del giocatore, che ha ricevuto una proposta da parte della Roma. I giallorossi si sono spinti ben oltre le loro possibilità, pur di accontentare De Rossi che ha messo l’esterno scuola Fiorentina in cima alla lista delle proprie preferenze.

Un accordo fra Roma e Juventus per Chiesa si troverà sicuramente, con Giuntoli che ha messo nel mirino anche alcuni giocallorossi in uscita da Trigoria come El Shaarawy e Abraham. Ma tutto dipenderà dalla risposta che Chiesa dovrà dare alla Roma: intanto, la dirigenza giallorossa nelle ultime ore ha avuto un nuovo contatto con gli agenti del giocatore.

Secondo quanto trapela, la Roma avrebbe comunicato all’agente di Chiesa che aspetterà una risposta definitiva al massimo entro 10-15 giorni. Dunque, a breve dovrà entrare nel vivo l’operazione che altrimenti rischia di saltare con il giocatore che per il momento non ha ancora deciso la sua prossima destinazione. Valutazioni in corso da parte di Federico Chiesa che, concretamente, ha sul tavolo solo la proposta della Roma che da mesi lo sta corteggiando. I sondaggi delle altre società, italiane ed estere, non sono andati a buon fine con la Juventus che resta in attesa di una risposta da parte del giocatore che, come già ribadito, senza rinnovo è pronto a salutare in questa sessione estiva di calciomercato, visto che il contratto del calciatore è in scadenza a giugno 2025.