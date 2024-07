Chiesa nella Capitale: lo scambio con la Juventus sblocca l’affare

Chiesa nella Capitale con lo scambio: Thiago Motta ha dato il via libera all’operazione. Ecco come saluta Federico

La Roma non molla Federico Chiesa, anzi raddoppia. Sono due al momento i giocatori bianconeri che i giallorossi hanno messo nel mirino e secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.com, Ghisolfi, direttore sportivo capitolino, ha in mano una carta che potrebbe sbloccare l’operazione.

Non si parla di una trattativa intavolata al momento, ma di una cosa che potrebbe succedere nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, soprattutto per quando riguarda Federico, che il 20 si sposa e quindi che al momento ha in mente altri pensieri. Ma c’è sempre Soulé, che nonostante sia nel mirino del Leicester che ha messo sul piatto 30 milioni di euro che però per ora non bastano, potrebbe sicuramente rientrare nell’operazione.

Chiesa alla Roma, arriva El Shaarawy

E quella carta della quale vi abbiamo parlato prima porta il nome di El Shaarawy, esterno offensivo che ha il gradimento di Thiago Motta e che potrebbe dare un’accelerata all’operazione. Alla Roma piacciono entrambi, quindi il cartellino del Faraone potrebbe essere inserito sia per Chiesa o per Soulé, per abbassare la richiesta economica di Giuntoli.

Come detto non esiste per ora, in questo momento, una trattativa. Ma si parla di un interesse, di un chiacchiericcio, che potrebbe diventare qualcosa di più importante soprattutto se per il numero 7 non dovessero arrivare delle offerte importanti: sappiamo che Chiesa vuole giocare la Champions ma per il momento nessuna squadra che disputerà la prossima massima competizione europea si è mossa con fermezza. E questa attesa potrebbe alla fine far dare il via libera alla Roma, che garantirebbe a Federico una centralità importante nel proprio progetto.