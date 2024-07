È ufficiale, lascia la Juve e diventa nerazzurro dopo 100 presenze in maglia bianconera

La Juventus ancora protagonista sul mercato. Ufficiale la cessione di un totem bianconero: andrà ai nerazzurri

Prosegue a vele spiegate il mercato estivo della Juventus, intenzionata a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto nella prossima stagione e a togliersi quante più soddisfazioni possibili. Sono state tante, infatti, le operazioni di mercato fin qui concretizzate a cui, a breve, se ne aggiungeranno diverse altre.

Ad andare incontro ad un profondo restyling non sarà soltanto la rosa di Thiago Motta, ma anche la formazione femminile e la Next Gen. Ma andiamo con ordine. L’ex tecnico del Bologna ha già ricevuto Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram: elementi sbarcati a Torino proprio su input del mister, al quale il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha intenzione di regalare ulteriori elementi di qualità. Il passo successivo consisterà nel prendere Teun Koopmeiners mentre resta quanto mai viva la pista che conduce a Jean-Clair Todibo.

Gli acquisti dell’olandese e del francese, salvo sorprese, verranno finanziati utilizzando i proventi delle cessioni di Matias Soulé e Dean Huijsen. L’argentino, in particolare, risulta ad un passo dal Leicester che ha messo sul piatto 25 milioni più 5 di bonus. Il classe 2005, invece, al Paris Saint-Germaine e al Borussia Dortmund. Per quanto riguarda la Juventus Women, nelle scorse ore è stato ufficializzato l’ingaggio del neo allenatore Massimiliano Canzi il cui arrivo è stato anticipato dallo sbarco in città di Alisha Lehmann e Amalie Vangsgaard.

Juventus, ufficiale la cessione del totem bianconero: va ai nerazzurri

Diversi, poi, i movimenti relativi alla formazione che disputerà il campionato di Lega Pro. Di recente la società ha deciso di confermare Simone Guerra e Fabrizio Poli. Il bomber (autore di 18 reti in 42 apparizioni) ed il capitano si sono legati alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2025. Del gruppo, al contrario, non farà più parte Andrea Bonetti passato ufficialmente al Renate a titolo definitivo, come annunciato dalla Juve tramite un comunicato stampa.

Il centrocampista 20enne è cresciuto nel settore giovanile bianconero totalizzando, dall’Under 17 alla Next Gen, 100 presenze alcune delle quali con la fascia da capitano al braccio. A luglio 2023 si era trasferito al Taranto, in modo tale da continuare il suo processo di crescita. A gennaio è poi tornato alla base, dove però è riuscito a giocare appena 2 partite (a febbraio contro la Lucchese ed il Perugia). Ora ecco il nuovo divorzio tra le parti, con il classe 2003 che proverà a rilanciarsi in Brianza con indosso la maglia nerazzurra. La Juventus, dal canto suo, non intende fermarsi. Le trattative in cantiere sono tantissime.