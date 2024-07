Follia Juve per Calafiori, esplode la bomba: nessuno se lo aspettava!

Calafiori-Juventus, presa di posizione immediata. Esplode la bomba che riguarda il difensore del Bologna, sempre più in odore di addio ai rossoblù

Riccardo Calafiori è uno dei migliori talenti in prospettiva del nostro calcio. Dopo alcuni anni in cui sembrava non poter emergere, tanto da andare a cercare fortuna all’estero (al Basilea), nello scorso campionato il prodotto del settore giovanile della Roma è letteralmente esploso anche grazie alla cura Thiago Motta al Bologna.

Dopo una stagione da coronare sotto tutti i punti di vista, è arrivata la chiamata della Nazionale di Spalletti dove nel nefasto Europeo in corso, il duttile difensore è stato tra i migliori insieme a Donnarumma della spedizione azzurra, al netto dello sfortunato autogol contro la Spagna. Con queste premesse sono sempre più le voci che vedono il giocatore finire presto in un top club. Sono diverse le grandi che l’hanno inserito nella propria lista degli acquisti.

Quale futuro per Calafiori? Follie per portarlo alla Juve, parola all’esperto

Calafiori è destinato a lasciare presto il Bologna. Per andare dove? La squadra maggiormente interessata sembrava essere la Juventus, prima di un clamoroso dietrofront alla cessione da parte del club felsineo che per ripicca sembra non voler vendere il classe 2002 ai bianconeri in quanto la dirigenza è rimasta scottata dall’addio di Thiago Motta per approdare a Torino.

E dire che proprio in Piemonte poteva continuare la sua crescita sotto la gestione dell’allenatore a cui deve la propria esplosione e che ha creduto in lui sin dal primo momento. C’è possibilità di poterlo vedere ancora alla Juve, facendo una follia di mercato? Non è ancora detta l’ultima parola, a patto che il Bologna apra. Se continuerà ad essere “incedibile alla Juve” diventa complicato. C’è però chi è pronto a scommettere ad una vera e propria follia per lui.

Come ad esempio l’ex centrocampista della Juve degli anni ’80 Massimo Bonini, nel corso di un’intervista rilasciata a tuttojuve.com. “Avrei fatto follie per Calafiori” dice senza mezzi termini l’ex bianconero. “Ha una grande applicazione tattica e ottime qualità dimostrate in mezzo al campo”, asserisce Bonini. Insomma, se fosse per lui, avrebbe insistito per provare ad arrivare all’ex Roma, nella speranza di un’apertura da parte del Bologna. La pazzia, al momento, la Juve non sembra volerla compiere, probabilmente spazientita dall’atteggiamento del club rossoblù e in ginocchio dopo l’inserimento convinto dell’Arsenal.