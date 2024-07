I tifosi della Juve non ci credono, rescinde il contratto con un anno d’anticipo

A sorpresa il calciatore è pronto a fare le valigie, nonostante il suo contratto con il club scadrà tra un anno esatto. Nuova avventura all’orizzonte.

Ormai da qualche settimana il calciomercato estivo è entrato nel vivo. Molti club italiani hanno cominciato a mettere a segno i primi colpi importanti, sia in entrata che in uscita. La Juventus è senza dubbio una delle più attive tra le big di Serie A, visti i tre acquisti già ufficializzati.

Prima Di Gregorio per la porta, poi Douglas Luiz e Thuram per il centrocampo. Inoltre il club bianconero per accontentare Thiago Motta è pronto a rimpolpare anche gli altri reparti, a caccia di un difensore centrale e di un esterno d’attacco di qualità. L’estate è ancora molto lunga e le situazioni potrebbero incrementarsi nel prossimo futuro.

Molte società attendono anche le cosiddette occasioni, ovvero situazioni improvvise e rotture tra calciatori e club d’appartenenza, così da approfittarne per innesti low-cost dell’ultima ora. L’ultima notizia in arrivo dal calcio italiano riguarda un ex juventino che, a sorpresa, è ormai deciso a lasciare la sua attuale squadra, nonostante avesse ancora un contratto in essere.

L’ex Juve si svincola a sorpresa: che occasione per i club di Serie A

La bomba arriva direttamente da Salerno, dove il calciatore più rappresentativo della squadra campana negli ultimi anni ha deciso di fare le valigie. Si tratta di Antonio Candreva, il centrocampista offensivo romano classe ’87, che nonostante un anno di contratto ancora in validità è pronto a svincolarsi.

Decisione presa di comune accordo con la Salernitana, che nelle scorse ore aveva escluso Candreva dai convocati per il ritiro estivo agli ordini di mister Martusciello, facendolo allenare con le riserve e gli esuberi. La situazione si dovrebbe sbloccare a breve con la rescissione consensuale dell’esterno azzurro.

Candreva, nonostante i 37 anni di età, non ha affatto intenzione di fermarsi e dunque diventa un’occasione a parametro zero per molti club italiani. Di recente si è parlato dell’interesse di Parma, Monza e Como per questo esperto calciatore, accostato pure alla Fiorentina. Un jolly maturo e tecnico che può ancora dire la sua nel massimo campionato.

Va ricordato che Candreva ha indossato in carriera la maglia della Juventus per 20 volte in gare ufficiali, avendo giocato in bianconero dal gennaio al giugno 2010, agli albori della sua carriera. La Juve di Ciro Ferrara lo prese in prestito dall’Udinese, ma decise di non riscattarlo a fine stagione. Il meglio di sé lo avrebbe dato poi successivamente con le maglie di Lazio, Inter e Sampdoria.