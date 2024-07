Il Milan brucia Giuntoli, che beffa per la Juve: il popolo rossonero fa festa

Non arrivano buone notizie per la Juventus in sede di mercato con i bianconeri che vedono sfumare un colpo a favore del Milan

Salta un obiettivo di mercato per la Juventus con i bianconeri che dovranno guardare altrove per sistemare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Cristiano Giuntoli è al lavoro su più tavoli per andare a trovare le ultime pedine da regalare a Thiago Motta prima dell’inizio del prossimo campionato. Nelle ultime ore sembra essere sfumato un possibile colpo per i bianconeri con il Milan pronto a chiudere per il giocatore. Tutto da rifare quindi per il direttore sportivo e la sua squadra mercato con la Juventus che dovrà guardare altrove per sistemare il proprio organico.

Calciomercato Juventus, il Milan beffa i bianconeri

Il Milan appare sempre più vicino all’acquisto di Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Salisburgo e della nazionale serba che da tempo era anche nel mirino di Cristiano Giuntoli. Il giocatore ha un accordo con i rossoneri che ora devono chiudere con la società austriaca.

Saltato il colpo Calafiori, in casa Juventus si stava guardando con interesse al classe 2001 del Salisburgo, giocatore molto fisico che avrebbe sistemato il reparto arretrato a disposizione di Thiago Motta. Giuntoli, in attesa di capire se dover puntare su un altro giocatore in entrata per quello che riguarda la difesa, ha bloccato al momento la cessione di Daniele Rugani che resterà a disposizione del tecnico italo-brasiliano fino al momento in cui non dovesse esserci un nuovo acquisto.

Pavlovic sembra essere convinto della proposta del Milan che mette sul piatto un contratto da circa 1,5 milioni di euro a stagione al centrale serbo che al momento guadagna meno della metà in Austria. Il Milan ha quindi trovato il sostituto di Simon Kjaer che ha salutato i rossoneri al termine della scorsa stagione andando in scadenza di contratto.

I rossoneri appaiono molto vicini anche all’acquisto di un ex Juve. Alvaro Morata infatti appare ad un passo dal ritorno in Italia con il centravanti spagnolo che durante la prossima settimana dovrebbe ufficializzare il suo trasferimento al Milan. Il club meneghino è infatti pronto a versare i 13 milioni di euro della clausola rescissoria per assicurarsi la punta classe 1992 che sta per giocarsi la finale dell’europeo contro l’Inghilterra. Le strade di mercato di Milan e Juve poi si stanno intrecciando anche per quello che riguarda Adrien Rabiot con i rossoneri sul centrocampista che si è appena svincolato dal contratto con i bianconeri.