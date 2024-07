Incubo Leclerc, la notizia sconvolge il mondo Ferrari: cos’è successo

Un momento drammatico quello vissuto dal pilota monegasco delle Ferrari: un dato è davvero agghiacciante

Sono state settimane dure, durissime per la Ferrari. Le recenti scelte hanno portato ad un tracollo prestazione della ‘Rossa’ ormai ufficialmente superata non solo dalla McLaren ma anche dalla Mercedes.

A Silverstone la Scuderia di Brackley ha festeggiato il ritorno alla vittoria di Lewis Hamilton, il cui presente in Mercedes appare ora decisamente meno amaro rispetto agli ultimi mesi. E così l’inglese, che rimpiazzerà Sainz in Ferrari affiancando Leclerc, sta assistendo a distanza alle gravi difficoltà in cui è incappato il Cavallino Rampante. Su tutti proprio Charles Leclerc, che vive decisamente un dramma sportivo.

Aveva trionfato a casa sua, a Montecarlo, commuovendo il mondo intero dopo le sfortune accumulate negli ultimi anni. Ma adesso il talento monegasco si ritrova a lottare in una spirale di sfortuna ed errori madornali che stanno di fatto rovinando buona parte della sua stagione. Il distacco da Verstappen è davvero molto importante e anche Carlos Sainz ha fatto meglio di lui nelle ultime uscite.

A questo punto la Scuderia di Maranello studierà il modo migliore per capire i problemi dell’ultimo upgrade prima di agire e provare a migliorare la macchina, recuperando terreno sulla concorrenza. Parallelamente però quello di Leclerc rischia di essere un caso pericoloso da gestire. Ed un dato in particolare sul numero 16 della Ferrari ha lasciato negativamente di stucco i tifosi.

Leclerc, che delusione: il dato fa riflettere

Spagna, Austria e Gran Bretagna. Tre weekend nei quali – per colpe sue ma anche e soprattutto della vettura – il rendimento di Charles Leclerc è stato agghiacciante, per alcuni semplicemente inspiegabile.

Il trittico sopracitato è costato caro al monegasco che ha collezionato solo 12 punti, complessivamente. Negli ultimi due impegni, in particolare, Leclerc non è riuscito a rientrare nemmeno nella top 10: 11esimo in Austria, addirittura 14esimo a Silverstone. Un momento a dir poco negativo, tre settimane da dimenticare per lui tra strategie errate ed errori in pista.

Il dato che lascia di stucco è che la più modesta Haas, che ricordiamo monta motore Ferrari, ha fatto meglio con Nico Hulkenberg. Il pilota tedesco ha infatti collezionato in questo lasso di tempo più punti di Leclerc: due sesti posti per Hulkenberg tra Austria e Gran Bretagna.

Prima a Budapest e poi a Spa, la Ferrari spera di riaccogliere negli ultimi due GP prima della sosta estiva un Leclerc motivato, positivo ma soprattutto veloce. Perché certe condizioni, d’ora in avanti, saranno chiaramente inaccettabili. Ed i tifosi restano convinti che il ‘Predestinato’ possa tornare molto presto a brillare alla guida della ‘Rossa’.