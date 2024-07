La Juventus batte un altro colpo: Inter al tappeto con lo scambio

Calciomercato Juventus, Giuntoli batte un altro colpo e lo scippa all’Inter con lo scambio. La perla del direttore bianconero

Fino al momento Cristiano Giuntoli è stato l’uomo del mercato, visto che ha già portato a Torino, alla corte del nuovo allenatore Thiago Motta, anche Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram, tutti già ufficializzati.

Adesso, oltre alle uscite, toccherà anche al difensore: sfumato Calafiori, che ormai è a un passo dall’Arsenal nonostante in questo momento ci sia stata una leggere frenata, il nuovo direttore dell’area tecnica dei bianconeri, secondo le informazioni riportate da calciomercato.it, starebbe pensando ad un elemento che anche i nerazzurri di Beppe Marotta hanno messo nel mirino. Ma la Juve ha una carta in mano da giocare che potrebbe far velocemente chiudere la questione.

Calciomercato Juventus, Cabal con lo scambio

Il nome è quello di Cabal del Verona, che rientra, intanto, in quelle caratteristiche che richiede l’Inter: un investimento su un giocatore giovane (meno anni di Hermoso, ad esempio) che potrebbe anche diventare un importante fonte di guadagno per il futuro. Marotta lo sta trattando ma occhio, come detto, alla Juventus.

La Juventus, per spuntarla sui nerazzurri, si potrebbe giocare la porta Facundo Gonzalez, in uscita dalla Continassa perché non rientra nei piani di Motta, e che interessa a molti club della Serie A, tra le quali spicca anche il Verona. L’anno scorso ha giocato con Pirlo alla Sampdoria in Serie B, maturando una giusta esperienza e soprattutto facendo vedere delle caratteristiche tecniche e fisiche importanti. Insomma, Giuntoli lo potrebbe dare ai veneti per prendere l’obiettivo e battere la concorrenza dell’Inter. Vedremo se anche questo colpo andrà a segno.