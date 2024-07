Non solo Koopmeiners, la Juve scippa all’Atalanta un altro centrocampista: i dettagli

Non solo Teun Koopmeiners: c’è anche un altro centrocampista conteso tra Juve e Atalanta, i bianconeri sono pronti allo scippo. Le ultime

Estate bollente tra Juventus e Atalanta, e non ci riferiamo alle temperature che in questi giorni impazzano nel nostro paese. I due club sono in trattativa per cercare di portare a Torino Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese della Dea, da sempre nel mirino di Cristiano Giuntoli. Un vero e proprio pallino per il dirigente ex Napoli, che voleva ingaggiarlo già ai tempi in cui era all’ombra del Vesuvio e il suo pupillo all’AZ.

Galeotta fu una sfida tra la squadra olandese e i partenopei in Europa League. Dopo quanto mostrato in serie A con l’Atalanta possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che il dirigente non si era sbagliato. La Juve sta rifondando la propria rosa, a partire dai centrocampisti. Sono già stati ingaggiati Douglas Luiz e Thuram ma non bastano. Si attende ora il colpo da novanta, che può essere proprio il classe ’97, almeno nella mente dei dirigenti.

Juve e Atalanta studiano l’affare, non basta Teun Koopmeiners: i dettagli

Resta da definire la trattativa con l’Atalanta, la parte più complicata dell’affare. Per i Percassi non è sul mercato, possono cambiare idea solo con l’arrivo di un’offerta irrinunciabile, ovvero almeno 60-70 milioni di euro. C’è un’accelerata nelle ultime ore. Come detto però i due club possono dar vita ad un altro duello di mercato.

La Juve, infatti, sarebbe pronta a scippare alla Dea anche un altro giocatore. Come riportato dal Corriere dello Sport.it, i bianconeri hanno messo nel proprio mirino Federico Macca, giovane centrocampista che milita attualmente alla Virtus Entella in serie C, dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito al Francavilla. Si tratta di un ottimo affare per la Juve Next Gen ma anche per l’Under 23 dell’Atalanta.

Ricordiamo, infatti, come anche gli orobici (al pari del Milan), hanno una seconda squadra e stanno costruendo la rosa che dovrà affrontare il campionato di serie C. Si tratta di un prospetto futuribile sul quale entrambe sono pronte a scommettere. Il duello di mercato è pronto ad infiammarsi, se ne saprà sicuramente di più nei prossimi giorni che potranno risultare decisivi per lo sbarco di Macca a Torino o a Bergamo.

Una grande opportunità di mettersi ulteriormente in luce per il giovane, essendo l’anticamera della prima squadra. L’affare Koopmeiners fa da sfondo a questa nuova sfida tra i due club.