Nuovo scambio per Chiesa: la Juventus l’ha già incassata

Nuovo scambio per Chiesa, i bianconeri avrebbero già ricevuto una risposta dal club: come stanno le cose.

La “rivoluzione” è ormai iniziata. Del resto, il nuovo proprietario del club l’aveva annunciato che sarebbe stata un’estate all’insegna dei grandi cambiamenti. Il miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe, che lo scorso dicembre ha acquistato il 25% delle quote del Manchester United, ha in mente un progetto ambizioso. Di soldi ne veranno spesi sempre parecchi ma da questo momento in poi bisognerà farlo con un certo criterio.

Alla base dei recenti fallimenti sportivi dei Red Devils, infatti, ci sono stati dei mercati in cui la sensazione era che si comprasse tanto per comprare. E fare la cosiddetta collezione delle “figurine”: nomi ad effetto ma in realtà poco funzionali al gioco dei vari allenatori che si sono avvicendati su una panchina negli ultimi anni è diventata sempre più rovente. Per adesso è stato confermato il tecnico olandese Erik ten Hag, nonostante fosse reduce da una stagione tribolatissima. Annata, è opportuno ricordarlo, “salvata” solamente dalla vittoria dell’FA Cup, conquistata nella finale di Wembley a spese dei rivali cittadini del Manchester City. Ten Hag, tuttavia, rimane sulla graticola e dovrà dimostrare di poter cambiare rotta sin dalle prime giornate della prossima Premier League.

Nuovo scambio per Chiesa, il Manchester United dà l’ok: Sancho più vicino

Il Manchester United in questa sessione di mercato si appresta a cedere numerosi elementi e di conseguenza non saranno poche neppure le operazioni in entrata.

Il club inglese, per esempio, ha chiuso per Joshua Zirkzee: l’attaccante esploso al Bologna, che piaceva tanto anche a Juventus e Milan, a breve diventerà un giocatore dei Red Devils. Molto vicino anche l’ex bianconero Matthijs de Ligt, in arrivo dal Bayern Monaco. Secondo il portale d’oltremanica Team Talk, lo United potrebbe tornare anche su Federico Chiesa, nonostante l’esterno della Juve sia di nuovo vicinissimo alla Roma. Resta in piede l’ipotesi di uno scambio con Jadon Sancho, che avrebbe già un accordo di massima con la Signora, ma attualmente non sembrano esserci i presupposti per imbastire quest’affare.