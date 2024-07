Terremoto Juve, comunicato ufficiale: firma per 2 anni con opzione per il terzo

Arriva una novità importante in casa Juventus: ha firmato due anni di contratto con opzione per il terzo

La Juventus di Thiago Motta è già concentrata in vista della prossima stagione tra l’entusiasmo ritrovato dei tifosi. Ma l’effetto positivo portato dall’ex Bologna spera di coinvolgere anche gli altri progetti della società bianconera, tra cui quello femminile.

Pochi giorni fa, quasi in concomitanza con l’ufficializzazione dell’arrivo del compagno Douglas Luiz, a Torino è sbarcata anche l’ex West Ham Alisha Lehmann, una delle calciatrici più famose al mondo che di sicuro rinnoverà anche l’immagine della formazione femminile bianconera.

Nel frattempo, oltre alla nazionale svizzera, a Torino è in arrivo anche il nuovo allenatore Marco Bruzzano, classe 1993 che ha dimostrato negli anni precedenti di meritarsi la panchina della Juventus Women. Per l’ex calciatore pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo.

Juventus Woman, ufficiale l’ingaggio di Marco Bruzzano: chi è il nuovo tecnico bianconero

La scelta di Bruzzano non è una novità, ma segue una linea verde ben precisa che la società intende portare avanti. Dopo l’ultima e ottima stagione al Como Women, la dirigenza che si occupa della sezione femminile – guidata dal direttore generale Stefano Braghin – ha ben pensato di dare al classe 1993 la grande opportunità di allenare una delle formazioni più forti e strutturate dell’intera categoria.

L’anno scorso Marco Bruzzano, uno dei tecnici più giovani d’Italia, ha allenato con ottimi risultati la formazione femminile del Como. Prima di approdare in prima squadra, aveva svolto egregiamente il ruolo di vice di Sebastiàn De La Fuente, attuale tecnico della Fiorentina femminile.

Stiamo parlando quindi di un allenatore molto giovane, ma già esperto quanto basta: alla Juventus non vede l’ora di far bene e di dimostrare quanto appreso a Como nell’ultima stagione (terminata al settimo posto in Serie A e agli ottavi di finale di Coppa Italia).

Queste sono le sue prime dichiarazioni ufficiali da neo tecnico della Juventus Women: “Sono molto felice di essere qui, dal primo momento che la Juventus ha chiamato non ho mai avuto dubbi sulla scelta. Lavorare in un club con la storia e le ambizioni della Juve – si legge nel comunicato ufficiale della Vecchia Signora – è per me una grande opportunità. Ringrazio la società, in particolar modo Stefano Braghin e Carola Coppo, che mi hanno da subito fatto sentire parte di questo club e di questo progetto”.