Tifosi della Juve scioccati, l’episodio che non tutti conoscevano: grave incidente

La storia di questo importante calciatore ha scioccato i tifosi, in particolare quelli della Juventus che non si aspettavano un destino così tremendo.

Spesso per un calciatore professionista gli infortuni sono situazioni all’ordine del giorno, che possono capitare da un momento all’altro ed in contesti più o meno delicati. Si passa dagli stop muscolari, causati da sovraccarichi o lesioni vere e proprie, fino a quelli traumatici e più duri dettati da scontri di gioco.

C’è però un calciatore, che in questo momento è considerato uno dei difensori più interessanti in Europa, che ha dovuto sopportare ancora di peggio. Ovvero un terribile incidente al di fuori dai campi di calcio, quando era giovanissimo. Un violento impatto stradale che poteva seriamente costargli la futura carriera.

Stiamo parlando di Jean-Clair Todibo, centrale difensivo francese ma originario della Guyana, da poco finito nel mirino della Juventus. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, una volta detto addio all’obiettivo Calafiori, sembra aver virato con sicurezza su questo calciatore classe ’99.

La storia di Todibo, nuovo obiettivo della Juventus: dall’incidente all’esplosione in Ligue 1

Todibo come detto è un interessante e arcigno difensore centrale di 24 anni, nato nella Guyana Francese ma cresciuto in Francia, in particolare con la maglia del Tolosa. Oggi milita nel Nizza e ha un passato molto particolare prima della sua esplosione vera e propria.

Da bambino infatti fu vittima di un brutto incidente, venendo investito da un’automobile in strada. Todibo se la cavò ma riportò fratture multiple a gambe e caviglie. Il ragazzo poteva restare segnato a vita, ma riuscì a recuperare e coronare dunque il sogno di diventare un atleta professionista.

Da ragazzo praticò sia il calcio che il judo, arte marziale della quale sembrava essere una promessa. Ma alla fine Todibo scelse di puntare tutto sulla carriera nel mondo del pallone, grazie alla chiamata del Tolosa che lo accolse nel proprio vivaio. La svolta della carriera poteva arrivare nel 2019 con la chiamata del Barcellona, che notò il suo talento in Francia.

Peccato che Todibo, forse ancora acerbo, fu un flop sia in Spagna che nelle successive esperienze in prestito tra Schalke 04 e Benfica, non facendosi notare. Fino all’opportunità Nizza, capace di rigenerarlo e riconsegnare al calcio europeo un difensore forte, completo e di buona caratura tecnica.

Ecco perché la Juventus oggi lo considera un obiettivo primario, per completare il reparto al fianco di Danilo, Bremer e Gatti. Il problema resta il costo: 40 milioni di euro come base di partenza della trattativa con il Nizza. Ma Giuntoli fa sul serio e tenterà presto l’assalto.