Ultim’ora, anche il mondo Juve è sconvolto: ipotesi ritiro per un campionissimo

Il mondo Juve proprio non se l’aspettava: un campionissimo può dire addio e annunciare un ritiro che sarebbe clamoroso

Ci sono campioni che riescono a emergere dalla massa ed entrano nella storia, diventando alcuni dei più conosciuti in tutto il mondo, anche al di fuori del mondo del pallone. Il loro nome diventa un simbolo che è impossibile cancellare, anche con il passare degli anni, anche contro il segno del tempo.

Anche quando le sue fatiche sul campo giungeranno al termine, Cristiano Ronaldo sarà sempre in questa schiera per tutto ciò che è riuscito a fare in carriera. Tra Palloni d’oro, Champions League, titolo di ogni tipo e l’esposizione di una mentalità inappuntabile, è riuscito a essere un riferimento per molti tifosi, dentro e fuori dal campo.

Dopo le straordinarie esperienze con le maglie di Manchester United e Real Madrid, abbiamo avuto la fortuna di vederlo in Italia, dopo un trasferimento storico alla Juventus. Anche lì non ha smesso di segnare e ha messo in bacheca uno scudetto, nonostante in molti non si dicano soddisfatti di quanto è riuscito a fare a Torino, principalmente per la spesa effettuata e perché non ha portato nel capoluogo piemontese la tanto attesa Champions League.

Cristiano Ronaldo pensa al ritiro in nazionale: la clamorosa notizia dal Portogallo

Ronaldo è stato protagonista (suo malgrado) anche a Euro 2024, in cui non è mai stato tolto dal centro dell’attacco di Roberto Martinez. La sua avventura si è chiusa nella lotteria dagli undici metri, senza realizzare neanche un gol e mancando un altro record incredibile che avrebbe arricchito il suo palmares personale.

A quel punto, in molti si sono chiesti se fosse finito tutto lì, se non si sarebbe più rivisto CR7 in campo con il Portogallo in una competizione internazionale e gli hanno chiesto di allungare la sua permanenza fino al prossimo Mondiale. Ma negli ultimi giorni, è arrivata un’ipotesi che ha scosso il mondo Juve e probabilmente tutto il calcio: secondo quanto riporta ‘CNN Portogallo’ Cristiano Ronaldo starebbe valutando la possibilità di lasciare la Nazionale.

Il passaggio decisivo potrebbe essere un colloquio con il Ct Roberto Martinez, da cui potrebbe arrivare la scelta finale. I suoi fan possono stare tranquilli: per il momento, di appendere definitivamente la scarpe al chiodo non se ne parla, ma anche solo l’addio al Portogallo sarebbe un evento storico, pronto a commuovere un intero Paese.