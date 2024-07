Addio Inter, si trasferisce alla Juve con uno scambio geniale

La Juventus scatenata sul mercato. Il sorpasso ai danni dell’Inter sta per concretizzarsi: il piano di Giuntoli

La Juventus, dopo una stagione caratterizzata sì dalla vittoria della Coppa Italia ma anche da numerose delusioni, vuole tornare a fare la voce grossa. Il primo passo della rivoluzione targata Cristiano Giuntoli è consistito nell’affidare la panchina a Thiago Motta, al quale sono stati poi regalati Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram. Ma non finirà qua, perché il direttore sportivo è pronto a concretizzare ulteriori acquisti tesi a rafforzare la rosa.

L’obiettivo è quello di sfilare lo scudetto dalla maglia dell’Inter. Da qui la necessità di portare a Torino altri elementi di qualità, graditi all’ex tecnico del Bologna. Il preferito, in tal senso, risponde al nome di Teun Koopmeiners per il quale l’Atalanta chiede 60 milioni. I contatti con la Dea sono frequenti ma, per chiudere la trattativa, serviranno le cessioni di Matias Soulé e di Dean Huijsen. L’argentino piace molto al Leicester, disposto a mettere sul piatto 33 milioni tra parte fissa e bonus. Il difensore, invece, è nel mirino del Paris Saint Germain.

Previsto, poi, un colpo teso a rafforzare il pacchetto arretrato. Fino a qualche settimana fa sembrava vicino l’acquisto di Riccardo Calafiori: le ottime prestazioni del 22enne agli Europei lo hanno fatto però diventare l’oggetto del desiderio dell’Arsenal, che conta di chiudere l’affare a stretto giro di posta. Giuntoli, di conseguenza, si è mosso al fine di individuare, con il placet di Motta, un’adeguata alternativa: nel radar ora c’è Juan Cabal, tra le principali rivelazioni dell’ultima Serie A

Juventus, sorpasso ai danni dell’Inter: Giuntoli si gioca l’asso

Il 23enne colombiano tra agosto e dicembre ha recitato il ruolo della comparsa in maglia gialloblù. Da gennaio in poi, invece, è diventato un titolare inamovibile della formazione scaligera contribuendo, con le proprie ottime prestazioni, al raggiungimento della salvezza. Le performance offerte da Cabal (in scadenza nel 2027) non sono passate inosservate: anche l’Inter, di recente, si è infatti iscritta alla corsa ritenendolo un buon innesto da consegnare a Simone Inzaghi.

Il duello di mercato è quindi realtà con il Verona che, intanto, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: serviranno almeno 10 milioni per acquistare il terzino sinistro, capace di giocare pure nelle posizioni di centrale ed esterno tutta fascia. Giuntoli, dal canto suo, ha già provveduto ad elaborare la strategia per battere la concorrenza nerazzurra. L’idea, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, prevede l’inserimento di Facundo Gonzalez (rientrato alla base dopo il prestito alla Sampdoria) in qualità di contropartita così da ridurre la quota cash da versare nelle casse veronesi. Il guanto di sfida è stato lanciato.