Calciomercato Juventus, Mou scompagina i piani di Giuntoli: sfuma il vice-Vlahovic

Calciomercato Juventus, il club dell’ex tecnico della Roma si è spazientito ed ha deciso di cambiare obiettivo.

José Mourinho, terminata nel peggiore dei modi l’avventura con la Roma lo scorso gennaio, non aveva alcuna intenzione di rimanere a lungo fuori dal mondo del calcio. L’allenatore portoghese ha dunque deciso di ripartire da un campionato, per così dire, “esotico”. E cioè la Super League turca, accettando la proposta del Fenerbahçe.

Una missione stimolante, l’ha definita l’ex tecnico di Inter, Chelsea e Real Madrid, che gli consentirà di tornare a lottare per vincere (in questo caso il campionato turco, che i gialloblu non vincono da 10 anni). Mourinho si augura che il suo approdo ad Istanbul possa attirare giocatori di spessore, anche se in una delle ultime interviste rilasciate ai media si è detto pessimista riguardo alla possibilità da parte del club di condurre un mercato ambizioso. “La Turchia è fuori dalle ambizioni dei giocatori più giovani, mentre quei giocatori che già militano nel nostro campionato e che mi convincono, sono fuori dalle nostre possibilità”, queste sono state le sue parole. Ciò non impedisce all’allenatore lusitano di continuare a guardare alla nostra Serie A: uno che, per esempio, vorrebbe al Fenerbahçe è lo juventino McKennie, ormai un esubero per Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, su Broja piomba il Fenerbahçe

In realtà in questo momento l’obiettivo primario del club di Istanbul è un attaccante che sia in grado di assicurare un buon numero di gol.

Un profilo gradito al portoghese è Youssef En-Nesyri, il centravanti marocchino che milita nel Siviglia, finito pure nelle mire della sua ex squadra, la Roma. Si tratta tuttavia di una trattativa che, a quanto pare, sarebbe già in salita. Secondo il portale turco Fanatik.com, il Fenerbahçe avrebbe già cambiato obiettivo, dirottando le sue attenzioni sull’albanese di proprietà del Chelsea Armando Broja, seguito ultimamente anche dalla Juventus come vice-Vlahovic, tenendo conto che i polacco Arek Milik ha già la valigia in mano.