Colpo a sorpresa Juventus: il padre ha giocato nell’Inter

Colpo a sorpresa Juventus, non solo Thuram, anche un altro figlio d’arte interessa a Giuntoli. Il padre ha giocato nell’Inter

Una Juventus di figli d’arte. Una Juventus che guarda a quei giovanotti che in giro per l’Europa hanno fatto benissimo e che aspettano la chiamata giusta, quella importante. Ad esempio per Thuram è arrivata, e lui accompagnato da Lilian, il padre che il bianconero lo conosce bene, è salito su un aereo atterrando a Torino e mettendosi a disposizione di Motta.

Ma a quanto pare, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Giuntoli è pronto a piazzare un altro colpo di un altro figlio d’arte. Il padre, adesso allenatore, in Italia ha lasciato un ottimo ricordo prima con la maglia della Lazio e poi con quella dell’Inter. Insomma, avrete capito di chi parliamo.

Calciomercato Juventus, occhi su Conceicao

La Juventus, per sostituire Soulé che sembra destinato al Leicester, starebbe pensando al giocatore 21enne del Porto Francisco Conceicao, figlio di Sergio, ex giocatore appunto di Lazio e Inter. Protagonista all’Europeo, dove ha segnato anche una rete, il giovane esterno offensivo è cresciuto insieme al papà nel club lusitano, e adesso è pronto a spiccare il volo.

La Juve annusa il colpo, magari dopo aver piazzato appunto l’argentino che si dovrebbe muovere per una cifra vicina ai 35milioni di euro. I soldi che più o meno servirebbero per prendere il portoghese che nelle ultime stagioni, e questo è evidente, è cresciuto in maniera esponenziale.