È fatta, addio alla Juve dopo uno Scudetto e due Coppe Italia: la nota

Addio ormai ufficiale: la Juventus saluta un simbolo della propria squadra, che negli ultimi anni ha vinto molto nell’ambito del calcio italiano

Periodo ricco di novità e sorprese per quanto riguarda la Juventus. Infatti l’estate 2024 sarà quella della rivoluzione, o meglio del nuovo progetto tecnico bianconero, con l’approdo di Thiago Motta in panchina e l’intenzione di dare nuova linfa e qualità tecnica all’interno della rosa.

Non solo in ambito uomini. Anche la Juventus Women, ovvero la formazione bianconera femminile, cambierà molto in vista della stagione 2024-2025. Intanto dal 1 luglio è stato annunciato Massimiliano Canzi come nuovo tecnico, alla seconda esperienza nel calcio in ‘rosa’ dopo aver allenato la Pro Sesto.

Cambiamenti anche all’interno della squadra femminile della Juve. Già si è parlato molto infatti dell’approdo della svizzera Alisha Lehmann, la famosissima calciatrice giunta a Vinovo assieme al suo compagno Douglas Luiz direttamente dall’Aston Villa. Ma per una star che arriva, un’altra ha deciso di cambiare aria, lasciando così la Juventus dopo tre ottime stagioni.

La centrocampista dice addio alla Juventus: l’attende un’esperienza oltre oceano

La Juventus Women ha ufficialmente detto addio a Julia Grosso, una dei centrocampisti più importanti della rosa e dell’intera Serie A italiana femminile. La calciatrice canadese, ma con chiare origini italiane, ha salutato dopo tre anni dal suo arrivo in bianconero, durante le quali ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe nazionali.

La classe 2000, dopo una prima annata di conoscenza ed apprendimento nel calcio italiano, era divenuta titolarissima nella formazione di Montemurro nelle ultime due stagioni, dando dimostrazione di ottime qualità tecniche e tattiche, oltre ad essere considerata una delle atlete più belle ed intriganti del nostro calcio.

La Grosso ripartirà dagli Stati Uniti. Il club dei Chicago Red Stars, franchigia femminile della National Women’s Soccer League, ha annunciato l’ingaggio della calciatrice dopo l’esperienza alla Juve. Per lei si tratta di un ritorno negli USA, visto che da giovanissima aveva già indossato la maglia dei Texas Longhorns, squadra universitaria di calcio femminile.

Dopo l’avventura alle Olimpiadi di Parigi con la nazionale canadese, di cui è un punto fermo, Julia Grosso si trasferirà a tutti gli effetti a Chicago per iniziare questa nuova avventura. La Juventus ed il calcio italiano femminile perde dunque una protagonista importante e di talento, anche se la formazione di mister Canzi oltre alla Lehmann ha già messo a segno il colpo Amelie Vangsgaard, attaccante danese in arrivo dal PSG Women.