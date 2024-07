Juve, scudetto già compromesso: la conferma in diretta scuote i tifosi

La conferma in diretta dello scudetto già compromesso è una vera e propria mazzata per la Juventus: tutti i dettagli

La Juventus ha iniziato la sua sessione di mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa e avviare una rivoluzione dopo l’addio di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Thiago Motta. Sono già stati finalizzati gli acquisti di Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e Khéphrén Thuram.

Giuntoli vuole riportare lo scudetto ai bianconeri, che manca dai tempi di Sarri. I prossimi colpi di mercato dipenderanno anche dalle cessioni, vista la disponibilità economica non eccelsa della Juve. La lotta per il vertice, però, comprenderà anche altre big come Inter, Milan e Napoli.

Ma Thiago Motta ha la massima fiducia da parte della Juve, che sa bene di essere sulla strada giusta per tornare al successo. Non solo in campionato, ma anche in Champions League e per il Mondiale per Club.

Quello che sarà interessante capire è come giocherà la Juve. Allegri ha ricevuto tante critiche per la mancata valorizzazione del reparto offensivo e un calcio arretrato concettualmente. Con Thiago Motta le cose andranno diversamente, l’intenzione è quella di rivoltare la squadra come un calzino, ‘mettere mano’ con autorità per trasformare la Juve e ottenere risultati giocando un calcio moderno.

Juve, sogno scudetto infranto: la previsione

Del sogno scudetto ha parlato Sergio Pellissier, che ai microfoni di ‘NewsSuperscommesse’ si è espresso riguardo la sua griglia di partenza: “L’Inter si confermerà la squadra da battere, perché ha cambiato e sta cambiando poco. Vedo dietro Juventus e Milan. Conte farà investire tanto a De Laurentiis, perché vuole giocatori adatti al suo calcio. E sono convinto che il Napoli sarà una squadra che romperà le scatole a tutti”.

Parole chiarissime, che dimostrano anche un certo pessimismo verso il campionato che faranno Juventus e Milan. Perché l’Inter nell’ultima stagione ha letteralmente stracciato il campionato. L’unica squadra che si è avvicinata è stata proprio la Juve, prima dello scontro diretto perso al Meazza, che ha dato il via a una serie di risultati deludenti.

Non resta che attendere per capire se l’Inter si riconfermerà campione. Thiago Motta ha le idee chiare, vuole arrivare lontano insieme a Giuntoli e vincere lo scudetto dopo annate tribolate rappresenterebbe una bella soddisfazione per la Juve. Certo, bisogna fare i conti anche con un Milan in costruzione, che appare un po’ in ritardo sul mercato, e con il Napoli di Antonio Conte.